Viterbo, incidente sulla Cassia. Strada chiusa all'altezza di Acquapendente. Coivolto un camion

10 dicembre 2021 a

a

a

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 2 “Cassia”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 133,800 a Acquapendente in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina di venerdì 10 dicembre. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registrano feriti. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.