Viterbo, mascherine all'aperto fino al 31 dicembre. L'ordinanza del Comune di Montefiascone

Alessandro Quami 10 dicembre 2021

a

a

Mascherine anche all’aperto nel centro abitato e nei luoghi di aggregazione (mercati e altro). L’obbligo è scattato da mercoledì anche a Montefiascone, con l’ordinanza sindacale del 6 dicembre. Inoltre, i vigili urbani si preparano a fare dei controlli a campione nei locali e nelle piazze per verificare che le disposizioni anti Covid siano rispettate. Infatti, durante le feste ci saranno iniziative nel centro storico falisco che coinvolgeranno molte persone, quindi, servirà non abbassare la guardia e proteggersi con mascherine e con comportamenti diligenti.

Obbligo della mascherina all'aperto. I sindaci raccolgono l'appello del prefetto



“Venerdì scorso è stato fatto un vertice in prefettura alla presenza della Asl, a seguito della risalita dei casi Covid anche nel nostro comune – spiega la sindaca Giulia De Santis -. Per questo ho emesso un’ordinanza, in vigore fino al 31 dicembre, che prevede l’obbligo delle mascherine anche all’aperto nel solo centro abitato, visto anche il ricco cartellone di eventi che abbiamo in programma per le festività natalizie. Un piccolo sforzo in più che è richiesto a tutti noi per far sì che questo sia un Natale diverso dagli ultimi che abbiamo vissuto”.

Dal canto suo, la comandante della polizia locale Giulia Bassi precisa: “Noi della polizia locale faremo dei controlli sui green pass base, su quelli rafforzati e, dove previsto dalle ordinanze comunali, sull’obbligo di indossare la mascherina. Con i colleghi stiamo predisponendo dei controlli a campione”.

Ecco parte del testo dell’ordinanza del sindaco numero 29 del 6 dicembre 2021,per cui è stato imposto “l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) all’aperto nel centro abitato di Montefiascone e in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale - quali luoghi di aggregazioni, mercati, mercatini natalizi, fiere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto - e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti. Restano esentati i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile, in modo da non poter far uso del dispositivo, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. La violazione delle disposizioni dell’ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita dalla legge”.

