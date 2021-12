Viterbo, monumenti a pagamento. La novità a Tarquinia

Anna Maria Vinci 10 dicembre 2021 a

Turismo: non sarà più gratuito l’accesso ad alcuni beni culturali di proprietà comunale, lo ha deciso l’Amministrazione comunale con una delibera di giunta. Ieri l’Amministrazione ha deliberato che l’accesso al Torrione detto della Contessa Matilde di Canossa, alle chiese di San Giacomo e del Salvatore, alla Galleria, alla Sala delle Feste e alle cantine del Palazzo Bruschi Falgari non sarà più gratis.

“È necessario omogeneizzare le aperture di questi beni – asseriscono dall’Amministrazione – che di fatto non sono sempre disponibili al pubblico. Intendiamo sperimentare questo primo circuito di visite a pagamento, circuito che potrà essere ampliato in futuro a realtà culturali del territorio e ad altri beni di proprietà comunale, qualora se ne completi il recupero e il restauro. Il Comune intende valorizzare il centro urbano tramite percorsi culturali che possano garantire una migliore accessibilità ed attivandosi per cooperare con le altre istituzioni proprietarie di monumenti o luoghi della cultura, al fine di coordinare le aperture dei monumenti, potenziare gli orari di accesso, sviluppare politiche di valorizzazione comuni, da concordare tramite specifici accordi di valorizzazione”.

Il biglietto di ingresso potrà essere singolo (per un solo monumento) o integrato e si applicheranno gli stessi criteri di esenzione o riduzione dei biglietti di ingresso praticati dal Museo archeologico nazionale e dalla necropoli di Monterozzi. Ecco il tariffario deciso in giunta: biglietto unico del circuito 4 euro; biglietto per ogni singolo monumento 2 euro; biglietto unico ridotto 3 euro per i visitatori di età fra i 18 ed i 25 anni; esenzione per i visitatori minori di 18 anni e per insegnanti e guide ed accompagnatori turistici. Il servizio di vendita e prevendita dei biglietti sarà svolto dal servizio di informazione ed accoglienza turistica, procedura che è in corso di predisposizione e realizzazione.

L’Amministrazione intende destinare i fondi ricavati dalla vendita dei biglietti per interventi che valorizzino e rendano accessibile il patrimonio culturale del Comune.

