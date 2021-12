Viterbo, imposte a Civita Castellana. Sebastiani: “Aliquota Imu fra le più basse di Tuscia”

Alfredo Parroccini 09 dicembre 2021 a

Civita Castellana al sesto posto tra i Comuni della provincia di Viterbo per aliquota Imu. Sul territorio del Comune civitonico, infatti, tale aliquota è tra le meno care della Tuscia e al primo posto tra i Comuni con maggior popolazione.

“Pagare tutti per pagare meno, questa è la nostra filosofia - spiega l’assessore Andrea Sebastiani -, perché vogliamo abbassare le tasse comunali e consentire ai cittadini di Civita Castellana un risparmio economico. Siamo soddisfatti di questo risultato, il nostro fine non è quello di gravare maggiormente sulle tasche dei cittadini, ma quello di far sì che tutti paghino e paghino il giusto”.

L’Amministrazione di Civita Castellana ha deciso di andare in controtendenza rispetto ad altri Comuni e di non aumentare l’aliquota Imu, che resta così tra le più basse della provincia di Viterbo.

La tassa Imu 2021 (saldo Imu) in scadenza il prossimo 16 dicembre è rimasta invariata e infatti pari allo 0,97%.“La nostra è stata una scelta politica precisa - commenta il sindaco Luca Giampieri -, quella cioè di non aumentare l’aliquota al fine di non far pagare più tasse ai nostri concittadini alla fine di un anno difficile, quando ancora l’emergenza Covid non è finita”.

“Crediamo sia una scelta doverosa nell’interesse dei civitonici” ha precisato il primo cittadino. L’imposta municipale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’Imu è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici). A decorrere dal 2014 e fino al 2019 poi, l’Imu è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità per il 2014), quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e alla tassa sui rifiuti (Tari), dell’imposta unica comunale (Iuc). La legge 27 dicembre 2019, numero 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la Iuc e – tra i tributi che ne facevano parte – la Tasi. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi comunali che componevano la Iuc, vale a dire la Tari e l’Imu.

