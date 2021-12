Viterbo, professore ucciso. Chi è Claudio Cesaris, il tecnico universitario in pensione arrestato per l'omicidio. La pista passionale

10 dicembre 2021 a

Per quella donna aveva perso la testa e per quella donna sarebbe arrivato ad uccidere. Sarebbe questo, la gelosia, il movente passionale che ha guidato la mano dell’assassino del professor Dario Angeletti, freddato con un colpo di pistola alla tempia nel primo pomeriggio di martedì alle Saline di Tarquinia.

Il presunto killer, arrestato all’alba di ieri a Belcolle, dove era ricoverato in seguito a un malore che lo aveva colto quando martedì sera si erano presentati a casa sua i carabinieri, si chiama Claudio Cesaris e ha 68 anni. Si tratta di un pensionato che ha lavorato per decenni come funzionario tecnico all’Università di Pavia e che recentemente aveva preso in affitto un piccolo appartamento in una palazzina di via Cadorna a San Martino al Cimino, dove viveva saltuariamente.

Omicidio del professor Dario Angeletti, fermato un uomo. E' il sospettato piantonato a Belcolle

Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, sulle quali da martedì vige un silenzio quasi assoluto, il suo arrivo nella Tuscia è legato principalmente a una donna trentenne, anche lei originaria della zona di Pavia, che da qualche mese era giunta a Viterbo proprio per fuggire da lui. L’avrebbe perseguitata per mesi. A carico di Cesaris, ora accusato di omicidio volontario, ci sarebbe un’indagine per stalking.

Come e perché abbia deciso di prendersela con il professor Angeletti non è ancora chiaro. Come non è chiaro se lo conosceva più o meno approfonditamente, ovvero se era venuto in contatto con lui magari anche per via dell’ambiente universitario che li accumunava. Forse, a torto o a ragione, lo riteneva però un ostacolo tra lui e quella donna. Fatto sta che lo ha preso di mira, decidendo, secondo l’ipotesi degli investigatori, di eliminarlo. Stando agli accertamenti effettuati nelle ore successive al delitto, tra i due non ci sarebbe stato alcun appuntamento come si era detto all’inizio. Claudio Cesaris avrebbe aspettato al varco Angeletti sapendo che prima o poi sarebbe passato alle Saline perché proprio lì, a meno di 500 metri da dove è stato ucciso, c’è il suo ufficio.

Il presunto assassino avrebbe atteso il docente all’interno del piazzale e forse la vittima lo ha anche riconosciuto e per questo avrebbe provato a fuggire. In questo modo si spiegherebbero i numerosi segni di pneumatici sul terreno. Poi il presunto assassino è salito nell’auto di Angeletti dal lato del passeggero e ha fatto fuoco freddandolo. Un solo colpo, a quanto pare.

Ieri il magistrato titolare dell’inchiesta, il pubblico ministero Alessandro Gentile della Procura di Civitavecchia, si è recato a Belcolle dove ha ascoltato l’indagato. Nelle prossime ore dovrebbe esserci l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, come detto, si trova in ospedale per il malore accusato durante la perquisizione della sua abitazione all’alba di mercoledi. Nel frattempo i carabinieri continuano a sentire i testimoni, gli amici e i parenti del docente, per capire se quest’ultimo negli ultimi tempi aveva ricevuto minacce e si sentiva in pericolo. Sono insomma ancora molti gli aspetti da chiarire a fondo.

Il professore freddato con una calibro 22 che non si trova

