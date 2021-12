Viterbo, professore ucciso. E' stato freddato con una calibro 22 che ancora non è stata trovata

10 dicembre 2021 a

Ci sono le celle telefoniche a certificare che il cellulare di Claudio Cesaris, il presunto assassino di Dario Angeletti, era nella zona delle Saline nel primo pomeriggio di martedì. E ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Tarquinia che lo immortalano vicino alla Volvo del docente. Manca ancora l’arma del delitto. A uccidere Dario Angeletti è stato un proiettile sparato da una calibro 22, ma la pistola non è stata al momento trovata dai carabinieri che stanno indagando sul caso coordinati dalla Procura di Civitavecchia. In ogni caso, gli elementi messi insieme nelle ore successive al ritrovamento del corpo senza vita del professore all’interno dell’abitacolo della sua auto sono bastati per far scattare l’arresto del tecnico universitario.

Trappola mortale per il professore. Ecco perché è andato alle Saline



Claudio Cesaris, 68 anni, è originario della provincia di Milano, attualmente era in pensione dopo aver svolto la propria attività per decenni come funzionario all’Università di Pavia. Lavorava nel laboratorio di eco-etologia dei vertebrati del dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente. Nel suo curriculum, alquanto rilevante a livello scientifico (ci sono anche collaborazione con la Regione Lombardia e il ministero degli affari esteri con incarichi scientifici in alcuni Paesi africani, c’è pure un convegno internazionale a cui ha partecipato nel giugno del 2007 alla Rocca dei Papi di Montefiascone con una relazione su “Fauna problematica, conservazione e gestione”.

Omicidio del professor Dario Angeletti, fermato un uomo. E' il sospettato piantonato a Belcolle

Da quello che hanno appurato gli investigatori conosceva il professor Dario Angeletti. Da capire la tipologia di rapporto che c’era tra i due. Si trattava di una conoscenza superficiale o più approfondita, visto anche gli ambiti di interesse sono piuttosto attigui? Tuttavia, negli ultimi tempi avrebbe iniziato a covare rancore verso il docente perché lo collegava a quella donna della quale si era invaghito. E’ anche lei del Nord, si è trasferita da pochi mesi nella Tuscia sembra per sfuggirgli. Per questo il tecnico era già finito nel mirino delle forze dell’ordine che lo hanno attenzionato ipotizzando lo stalking ai danni della trentenne. Per lei, secondo la pista investigativa seguita, sarebbe appunto arrivato a uccidere.

