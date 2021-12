Viterbo, professore ucciso. Fermato un uomo: è il sospettato piantonato a Belcolle

09 dicembre 2021 a

Omicidio del professor Dario Angeletti, è stato fermato un uomo. Si tratta della persona che dall'alba di mercoledì 8 dicembre è piantonata a Belcolle dopo che ha accusato un malore durante una perquisizione poche ore dopo il delitto. Si tratterebbe di un conoscente della vittima, un 70enne che abita a San Martino al Cimino. Su su lui la Procura di Civitavecchia indaga per omicidio volontario. L'ipotesi che stanno seguendo gli investigatori è quella de delitto passionale.

Si tratterebbe di un amico, che nella notte tra martedì e ieri è stato prelevato dai carabinieri nella sua abitazione alle porte di Viterbo (San Martino) e portato in caserma per essere interrogato. L’uomo, da quello che si è appreso, ha accusato un malore ed è stato poi trasferito a Belcolle dove è piantonato in attesa delle decisioni del magistrato che segue il caso, il sostituto Alessandro Gentile della Procura di Civitavecchia. Gli inquirenti tengono nel frattempo le bocche letteralmente cucite: pochissimi i particolari sull’indagine filtrati finora. Forse vogliono agire in silenzio per chiudere il cerchio il prima possibile e senza interferenze esterne.

Trappola mortale per il professore. Ecco perché è andato alle Saline

L’indagine, come detto, già poco dopo il delitto è sembrata aver imboccato una pista specifica. E’ stato anche ritrovato il bossolo, ma ci si interroga ancora sul movente. Per adesso gli investigatori sembrano seguire l’ipotesi di un omicidio per motivi passionali, ma restano in piedi tutte le altre compresa quella di una vendetta legata, magari, al lavoro di biologo marino che il professore svolgeva. In ogni caso, da quello che emerge, dai primi accertamenti il docente non sembra aver ricevuto minacce di recente e non aveva mai confidato di essere in pericolo. Probabilmente, si è fidato del suo assassino tanto da accettare di incontrarlo alle Saline. Non è chiaro se si è reso conto del pericolo imminente o se l’assassino lo ha freddato all’improvviso. In questo senso gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze di persone che hanno udito gli spari e l’auto del presunto assassino fuggire a tutta velocità dopo aver lasciato dei segni sulla strada sterrata del piazzale delle Saline.

