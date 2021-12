Viterbo, professore ucciso. L'appuntamento a Tarquinia si è rivelato una trappola mortale. Come è morto Dario Angeletti

09 dicembre 2021 a

a

a

Era braccato il professore. Le telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune e il filmati degli occhi elettronici dei privati hanno ripreso un’auto che inseguiva la sua Volvo berlina grigia nelle strade intorno a Le Saline. Quell’auto, secondo l’ipotesi investigativa alla quale stanno lavorando i carabinieri, era guidata dal presunto assassino di Dario Angeletti il docente dell’Università della Tuscia freddato con un colpo di pistola in auto nel tardo pomeriggio di martedì. Nei filmati registrati dalla videosorveglianza si vede la berlina grigia arrivare nel piazzale delle Saline e parcheggiare sullo sterrato. Poco dopo la vettura viene affiancata da un’altra auto dalla quale è sceso un uomo che è salito sulla berlina dal lato del passeggero per poi uscire poco dopo. Sarebbe stato lui a fare fuoco con una pistola calibro 7,65. L’auto che inseguiva il professore si è allontanata velocemente lasciando tuttavia dei segni sullo sterrato che sono stati analizzati dal Ris per tentare di risalire a quell’autoveicolo.

Trovato morto alle Saline con un colpo di pistola

I carabinieri hanno ascoltato anche un testimone che, poco prima del ritrovamento del cadavere, ha udito alcuni spari nella zona delle Saline. Alcuni testimoni avrebbero visto anche l’auto che inseguiva il professore allontanarsi dell’area.

Docente Unitus assassinato a colpi di pistola alle Saline

Il cerchio delle indagini si è stretto già nella serata di martedì. E’ stata esclusa la rapina. Il professore, secondo la pista che stanno seguendo gli inquirenti coordinati dalla Procura di Civitavecchia, sarebbe caduto in una trappola tesa da qualcuno che per qualche motivo ce l’aveva con lui e voleva fargliela pagare. Probabilmente Dario Angeletti si è reso conto di ciò che stava accadendo ed ha provato a seminare il suo assassino cercando nel piazzale delle Saline una probabile isola di salvezza. Ma quell’uomo con il viso travisato dal cappuccio di una felpa lo ha raggiunto e dopo essere entrato nell’abitacolo della sua Volvo ha fatto fuoco. Per questo i carabinieri hanno acquisito anche i tabulati del telefono del professore e stanno analizzando il suo tablet.



Omicidio del professor Dario Angeletti. Notte di interrogatori e perquisizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.