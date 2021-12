Viterbo, cemento e consumo di suolo Monterosi in vetta alla graduatoria

Massimiliano Conti 09 dicembre 2021 a

E’ Monterosi il comune della Tuscia dove nel 2020 si è consumato più suolo. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa), costituito da Ispra e dalle agenzie ambientali regionali.

Nel paese sulla Cassia lo scorso anno sono sorte nuove edificazioni su 132 ettari di terreni, pari al 12,4%, con un incremento dello 0,40% rispetto all’anno precedente. Un dato che non sorprende, dal momento che si tratta di un comune di frontiera, tra la provincia di Viterbo e quella di Roma, che da anni intercetta famiglie romane in fuga dal caos metropolitano, attirate dalla relativa tranquillità della zona, dal verde circostante e dalla presenza della strada consolare che rende raggiungibile in trenta minuti la capitale (dove, per la cronaca, il consumo di suolo è stato del 23,5%). Al secondo posto della classifica provinciale, con il 10,3% di suolo consumato (pari a 357 ettari) e un incremento dell’1,25 rispetto al 2019, troviamo Fabrica di Roma, un altro comune in fase di espansione edilizia molto gettonato dai romani. Al terzo si piazza Villa San Giovanni in Tuscia con il 9,5% (50 ettari consumati), stabile rispetto all’anno precedente, mentre il comune più importante della Bassa Tuscia, Civita Castellana, è solo a quarto con l’8,5% e un incremento del 6,43%.

Per la città delle ceramiche, al netto dei risvolti negativi a livello ambientale, si tratta comunque di un segnale di ripresa dopo anni di stagnazione economica ed edilizia. E Viterbo? Il capoluogo della Tuscia - dove quello delle costruzioni è stato sempre il settore trainante e dove prima che la parola d’ordine diventasse rigenerazione si è edificato ad libitum un po’ ovunque senza uno straccio di programmazione urbanistica - sembra segnare il passo: 13° posto con il 6,1% di suolo consumato nel 2020. Ma rispetto al dato dell’anno precedente la città dei papi, nel 2020 ha fatto registrare un balzo del 9,12%, il più alto della provincia: un segnale di vitalità delle costruzioni che però non farà certo la gioia degli ambientalisti. Il comune con il tasso di consumo di suolo più basso a livello provinciale è invece Monte Romano: 1,5% (pari a 126 ettari). Tra i centri più grandi, Tarquinia è al 38° posto con il 4% (1.131 ettari), Vetralla, Montefiascone e Nepi si piazzano a pari merito al 14° con il 5,4%. A livello nazionale, fra il 2019 e il 2020 il suolo consumato, sempre in base al rapporto Snpa, è aumentato di 56,7 chilometri quadrati, ovvero l’equivalente di oltre venti campi di calcio al giorno. Di contro, il ripristino di aree naturali è stato invece pari a 5 chilometri quadrati: il passaggio da suolo consumato a suolo non consumato è avvenuto perlopiù attraverso il recupero di cantieri o di altre aree classificate come “consumo di suolo reversibile”. La somma di queste due tendenze contrarie ha portato a un consumo di suolo netto di 51,7 chilometri quadrati.

