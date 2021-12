Viterbo, omicidio del professor Dario Angeletti a Tarquinia. Fermata una persona, notte di interrogatori e perquisizioni

08 dicembre 2021 a

Una persona è stata arrestata per l'omicidio di Dario Angeletti il professore dell'Università della Tuscia freddato con un colpo di pistola alla nuca nel pomeriggio di martedì 7 dicembre nel piazzale delle Saline a Tarquinia. L'uomo sarebbe stato prelevato dai carabinieri alla periferia di Viterbo e portato a Belcolle dove è piantonato. E' il sospettato numero uno dell'omicidio. Da quello che filtra si tratta di una persona che fa parte della cerchia di conoscenze del professore.

Docente Unitus assassinato a colpi di pistola alle Saline

Quella tra martedì 7 e mercoledì 8 dicembre è stata una notte di interrogatori per fare luce sull’omicidio del biologo e professore associato in Ecologia presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia. Il cadavere dell’uomo, con una ferita alla testa, è stato ritrovato ieri all’interno di un’auto nel piazzale delle Saline. Del caso si occupano i carabinieri del Comando provinciale di Viterbo e i militari di Tarquinia.

Trovato morto alle Saline con un colpo di pistola

I carabinieri hanno acquisito anche i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del Comune di Tarquinia che sono piazzate nella zona dove è avvenuto l'omicidio. Da quello che sembra il professore era seguito da un'auto dalla quale, quando Dario Angeletti si è fermato nel piazzale delle Saline, è sceso l'uomo che poi, una volta salito sulla sua autovettura, lo ha ucciso con un colpo alla nuca. Da quello che sembra è stato ascoltato anche un testimone., Gli inquirenti, come di consueto in questi casi, sentiranno amici, colleghi e familiari della vittima per cercare di capire di più sulla vita del prpfessore e individuare il movente. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Civitavecchia e in particolare al magistrato di turno Alessandro Gentile. Da quello che si apprende dal sito Etruria News a breve gli inquirenti potrebbero rilasciare le prime dichiarazioni sui risultati delle indagini sull'omicidio alle Saline.

