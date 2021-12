Natale Viterbo. Street food, artisti di strada e Tosca in concerto

Massimiliano Conti 08 dicembre 2021 a

L’albero, il bosco di Natale e la pista di pattinaggio per la prima volta in piazza del Comune, il presepe della Camera di commercio in piazza del Teatro e quello della Fantaworld al Palazzo dei papi, il concerto della cantante Tosca il 23 dicembre all’Unione, lo street food a piazza Fontana Grande, gli artisti itineranti e le giostre a piazza della Repubblica. C’è di tutto e di più, nel programma natalizio presentato nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune. Di tutto tranne al momento l’evento più atteso: l’inaugurazione del nuovo museo sotto i portici di Palazzo dei Priori con le due tavole di Sebastiano del Piombo – La Pietà e la Flagellazione – e con la pergamena del conclave.

La Soprintendenza ha dato via libera al trasferimento dei capolavori di Sebastiano attualmente ospitati nel museo civico ma nella nuova sede ci sono ancora diverse cose da mettere a punto. “Ce la stiamo mettendo tutta per aprire prima di Natale. Dobbiamo assolutamente farcela ma una data precisa ancora non c’è – confida l’assessore alla cultura Marco De Carolis -. La annunceremo nei prossimi giorni, una volta verificato che all’interno del museo tutto sia sistemato e funzioni alla perfezione perché rispetto al progetto iniziale sono state apportate diverse modifiche”. Se qualcosa dovesse andare storto, i viterbesi e i turisti dovranno consolarsi con quanto Palazzo dei Priori, in collaborazione con la società Fantaworld, con l’associazione Viterbo con Amore, con il Touring Club e con varie altre realtà del territorio, ha apparecchiato per quello che dovrà essere il Natale della speranza, secondo la definizione del sindaco Arena, il secondo dell’era Covid e con l’obbligo di mascherina anche negli spazi all’aperto.

Le iniziative si estenderanno anche alle aree fuori le mura e alle frazioni: l’obiettivo è far sentire l’atmosfera di festa in tutta la città. Tra le novità, il piccolo villaggio degli elfi allestito in via Saffi, l’ex via dello shopping che l’amministrazione vuole far tornare a vivere (anche attraverso contributi economici ai proprietari che cederanno i locali chiusi in comodato d'uso gratuito per un anno ad attività artistiche e artigianali). De Carolis parla di Natale della ripartenza. A partire da oggi fino all’Epifania ad animare le vie del centro storico, da piazza del Teatro alla cattedrale, ci saranno artisti di strada. Anche le luminarie natalizie si accenderanno da oggi, ma soltanto in alcune zone a causa dei ritardi nel montaggio. Tra i momenti clou il concerto di Natale, l’antivigilia: ospite d’onore al teatro dell’Unione sarà la cantante Tosca. Anche la Camera di commercio proporrà diverse iniziative in piazza del Teatro: dal paesaggio artico ai laboratori gastronomici, compreso un evento dedicato alle proprietà cosmetiche dell’olio d’oliva. Non mancheranno ovviamente i presepi: oltre a quelli già citati, ci sarà quello vivente nel borgo di Bagnaia, in programma il 19 dicembre dalle 15 alle 19. A cura del Touring Club è il concerto di oggi nelle chiesa di Santa Maria della Verità, mentre il 4 gennaio a Pianoscarano l’appuntamento è con le befane.

