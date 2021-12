Omicidio Viterbo, docente Unitus assassinato a colpi di pistola alle Saline di Tarquinia

08 dicembre 2021 a

Ucciso da un killer a sangue freddo con uno, forse due colpi di pistola alla nuca. Così sarebbe stato assassinato Dario Angeletti, 51 anni, biologo marino e professore dell’Unitus, ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri nella sua auto in sosta nel parcheggio delle Saline, a due passi dall’oasi naturale di Tarquinia Lido. Il corpo senza vita del docente è stato trovato dai carabinieri all’interno di una Volvo grigia, seduto al posto di guida e con le cinture allacciate, completamente ricoperto di sangue, tant’è che gli investigatori lo avrebbero riconosciuto solo attraverso la targa del veicolo. In un primo tempo gli inquirenti avevano pensato al suicidio, ipotesi però subito sfumata, visto che all’interno dell’abitacolo non è stata rinvenuta nessuna arma.

A fissare l’ora del delitto, verso le 14.30, la testimonianza di una persona che lavorava nelle vicinanze del parcheggio, che ha udito uno sparo. Solo dopo, quando ha visto arrivare i mezzi di carabinieri e polizia, il testimone ha capito che quel colpo non era dovuto a festeggiamenti prenatalizi o a battute di caccia, ma a qualcosa di molto più grave. Stando ad una prima ricostruzione, infatti, Angeletti avrebbe tentato di fuggire da qualcuno, che dopo averlo rincorso a bordo di un’altra auto lo avrebbe affiancato proprio nel grande parcheggio delle Saline. Qui il professore sarebbe stato affiancato dalla vettura del suo assassino che, una volta sceso forse con il volto travisato da un cappuccio o da un passamontagna, sarebbe entrato nell’auto di Angeletti dal lato del passeggero, sparando e uccidendolo a sangue freddo prima di darsi alla fuga. Il docente universitario sarebbe stato colpito da uno, forse due colpi alla nuca. Il killer, poi, sarebbe risalito in macchina facendo perdere le sue tracce attraverso strade secondarie. Ignoto, al momento, il movente del delitto. Gli inquirenti sono a caccia dei filmati di qualunque telecamera della zona e stanno anche ascoltato parenti e amici della vittima. Il cadavere dell’uomo, dopo la ricognizione del medico legale, è stato rimosso in tarda serata e portato all’istituto di medicina legale di Roma, dove domani sarà eseguita l’autopsia disposta dal magistrato Alessandro Gentile della procura di Civitavecchia.

La berlina grigia è stata portata via con un carro attrezzi e posta sotto sequestro, in attesa di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti da parte della Scientifica. Il delitto è avvenuto in una zona molto isolata, frequentata nel periodo invernale per lo più dai camminatori e appassionati di running. Tra l’altro le Saline stesse erano anche luogo di lavoro di Angeletti, il quale aveva intrapreso diversi studi e ricerche su quell’area, in collaborazione con il Comune. Il docente, infatti, dal 2010 è stato titolare dei corsi di ecologia applicata e tutela dell’ambiente marino che si svolgono presso il Polo universitario di Civitavecchia. La notizia dell’uccisione del professore ha prodotto grande sconcerto a Tarquinia, dove Angeletti era molto conosciuto. Oltre ad essere ricercatore per l’ateneo viterbese, infatti, è noto anche perché sposato con una veterinaria stimata in città, dalla quale ha avuto due figli. Il padre di Dario, rinomato medico, è stato per anni primario all’ospedale di Tarquinia.

