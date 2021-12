Viterbo, rsa senza personale. Opposizione chiede incontro urgente

Alessandro Quami 07 dicembre 2021 a

Continua a preoccupare la situazione della Rsa San Giuseppe di Acquapendente, per la carenza di infermieri e in quanto il direttore sanitario Francesco Rollo se n'è andato e non c'è il sostituto. La minoranza consiliare a fine ottobre aveva investito della questione la sindaca Alessandra Terrosi. E ora, dopo la risposta non risolutiva della esponente del Pd, torna a incalzare la maggioranza.

Ecco cosa scrivevano, il 28 ottobre scorso, in un'interrogazione alla sindaca, i consiglieri di opposizione Federica Friggi, il leghista Alessandro Brenci, Domitilla Agostini, Valentina Sarti: “Risulta che la Rsa San Giuseppe non sia in condizioni ottimali. Infatti, alla ormai prossima cessazione dell'incarico del direttore sanitario Rollo non risulta che sia stato individuato, prescelto o nominato il sostituto, atteso che il relativo bando è andato deserto. Parimenti, la situazione del personale infermieristico e ausiliario è carente per vari motivi e quindi non in linea con le normative per l'Rsa. Quali iniziative adotterà la giunta comunale per evitare seri rischi al corretto funzionamento della struttura?”. La risposta della Terrosi del 26 novembre è negativa, in quanto dice che la giunta ha cercato un sostituto di Rollo ma non ha trovato nessuno: “Da colloqui con la proprietà della Rsa è emerso che, già prima della cessazione dell'incarico del professor Rollo e proprio in vista di questa, sia stata fatta un'approfondita verifica della disponibilità di personale medico in possesso dei requisiti, e per ricercare il personale infermieristico. L'amministrazione comunale si è attivata in via informale per verificare la disponibilità di medici con i giusti requisiti, con esito negativo”. La sindaca chiede anche alla minoranza di “avanzare e condividere proposte e suggerimenti”.

Il 3 dicembre, i quattro dell'opposizione hanno scritto di nuovo alla sindaca, e al consigliere delegato alla Rsa Massimo Pallotti: “(...) si chiede un maggiore e reale interessamento della maggioranza, soprattutto a tutela dei ricoverati e dei lavoratori impegnati nella struttura sociosanitaria che hanno serie difficoltà”. I quattro elencano ciò che non va: “Dalla pagina internet della casa di riposo si apprendono notizie inesatte su figure professionali inesistenti, su un numero non vero di ricoverati, su un numero di dipendenti errato. Tutto ciò, assieme alla carenza di infermieri e operatori sociosanitari, crea disagi a tutti”. La lettera della minoranza è stata protocollata il 3 dicembre: “Chiediamo con urgenza un incontro risolutivo entro 10 giorni per condividere le soluzioni o proposte o azioni del sindaco, della giunta e del consigliere delegato. Trascorso inutilmente questo termine ci si vedrà costretti a interessare la Asl e la Regione”.

