Viterbo, il sindaco di Civita Castellana revoca responsabile transizione digitale del Comune

Il sindaco Luca Giampieri revoca la nomina di Sergio Massaini come responsabile dell’Area VIII per la transizione digitale del Comune, un atto che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano politico. La decisione si è concretizzata con il decreto sindacale n. 49 del 30 novembre, che ha revocato quello del 1° ottobre con il quale il sindaco aveva attribuito la nomina a Sergio Massaini; dunque questi di fatto non lavora più presso gli uffici comunali dal 1° dicembre.

Un fulmine a ciel sereno per l’organico dell’amministrazione comunale di Civita Castellana. La revoca del dipendente comunale, che ha lavorato nel palazzo comunale per molti anni ed è molto noto in città, è però un atto dovuto in seguito alla comunicazione, ricevuta dal responsabile dell’area Affari generali e Personale del Comune con cui veniva comunicato che “il Tribunale di Viterbo, sezione Giudice del Lavoro, con sentenza n. 277/2021 ha rigettato il ricorso proposto dal signor Sergio Massaini in quanto non sussiste in capo allo stesso il diritto alla sua assunzione a tempo indeterminato non essendo stato riconosciuto un rapporto organico con l’ente comunale ovvero un rapporto organizzativo sorto con atto di assegnazione”. Il che significa che il dipendente Sergio Massaini aveva chiesto la stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma la sentenza del giudice gli è risultata sfavorevole.

Va ricordato che Sergio Massaini è il padre dell’attuale vicesindaco Matteo Massaini in forza alla Lega di Salvini e questa particolare situazione, secondo alcuni rumors, potrebbe innescare futuri risvolti politici ,anche clamorosi. Ma il sindaco Luca Giampieri frena le illazioni e spiega: “Umanamente dispiace molto che il dipendente Massaini non possa più lavorare con l’ente comunale di Civita Castellana. La mia revoca è una presa d’atto e una conseguenza della sentenza del giudice. Riguardo a possibili ripercussioni di carattere politico sulla mia giunta, dove il figlio del signor Massaini, Matteo, ricopre la carica di vicesindaco, non posso che smentire categoricamente ogni voce in merito. Sono solo chiacchiere. Un conto infatti è l’aspetto prettamente amministrativo della vicenda e un conto invece è quello politico. Quindi non ci saranno contraccolpi di sorta. La giunta di centrodestra rimane la stessa di oggi e non cambierà nella sua composizione”. In conclusione se l’impiegato Sergio va via, il politico e amministratore Matteo rimane.

