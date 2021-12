Viterbo, corsa per i progetti su Carmine e Santa Barbara

Massimiliano Conti 07 dicembre 2021 a

a

a

E’ corsa contro il tempo in Comune per presentare i progetti relativi al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA): una torta da 2,82 miliardi, finanziata con i fondi del Recovery Plan, che per Viterbo prevede un trancio da 37,4 milioni. Si tratta della somma più grande mai ottenuta dalla città dei papi negli ultimi decenni. Il 4 novembre è stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) il decreto numero 383 contenente gli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Venerdì scorso Palazzo dei Priori ha trasmesso il cronoprogramma approvato dalla giunta: a partire dalla data di pubblicazione ci sono 240 giorni di tempo per consegnare i progetti esecutivi.

Cablaggio, i lavori dureranno due anni

“Inizialmente si pensava che i giorni dovessero partire dalla data della firma della convenzione, invece l’Europa chiede una tempistica più veloce in quanto i fondi rientrano all’interno del Pnrr”, spiega il vicesindaco e assessore all’urbanistica Claudio Ubertini, che è comunque fiducioso sul rispetto delle scadenze: “Abbiamo allestito un ufficio speciale per la riqualificazione delle periferie guidato dal dirigente Loriana Vittori. Ci lavorano attualmente cinque persone a cui presto se ne aggiungeranno altre due”. La progettazione esecutiva sarà affidata a un pool di tecnici esterni, gli stessi che hanno già redatto i progetti preliminari: “Avendo già presentato i preliminari - continua Ubertini - la legge ci consente l’affidamento diretto in modo da evitare le gare riducendo i tempi”. Per quanto riguarda il progetto più corposo, quello che prevede la riqualificazione dell’area che va dal Carmine al Pilastro, per il quale è prevista una compartecipazione del Comune pari a 5 milioni e 800 mila euro (da finanziare con un mutuo), l’ultima variazione di bilancio ha stanziato 750 mila euro per il 2021 e altrettanti per il 2022, come anticipazione del 5% del finanziamento, pari a 15 milioni di euro. L’altro progetto, quello riguardante il quartiere Santa Barbara, non prevede invece compartecipazioni da parte di Palazzo dei Priori: l’intero importo è a carico del ministero. “Dal Mims ci hanno assicurato che anche questo secondo progetto, che si è classificato terzo tra gli esclusi, sarà finanziato”, dice il vicesindaco.

Parcheggi selvaggi e degrado in piazza Campoboio

Nel primo caso, gli interventi riguardano la riqualificazione di spazi abitativi con servizi annessi, del tratto di cinta muraria dal Carmine a Valle Faul, nonché la creazione di aree verdi e di sosta. In particolare, attorno sarà realizzato un percorso pedonale e ciclabile che collegherà il centro storico, Valle Faul e la zona universitaria di Santa Maria in Gradi. Tra le varie opere spicca inoltre il parcheggio interrato al Sacrario con la metà della superficie esterna ripristinata a verde. Il progetto relativo a Santa Barbara prevede invece interventi di antisismico ed energetico sulle case popolari del Comune e degli immobili Ater in via Porsenna, aree giardino con servizi integrati nonché piste ciclabili per collegare il quartiere con quello di Santa Lucia. In totale i finanziamenti ministeriali ammontano a 30 milioni. Dei restanti, 5,8 riguardano appunto la compartecipazione comunale, mentre un milione e 600 mila, destinato alla riqualificazione dello stadio Rocchi, sarà a carico della Ac Viterbese. L’avvio dei lavori è previsto per il 2024, la conclusione nel 2026.

Ex mercati generali, iniziati i lavori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.