Viterbo, sporcizia e degrado. A San Pellegrino in arrivo le telecamere

Installazione di telecamere anche nei vicoli del quartiere medievale di San Pellegrino. Dopo le proteste dei residenti su abbandono di rifiuti e mancanza di sicurezza, Palazzo dei Priori conta di dare risposte in tempi brevi. L’obiettivo, al di là delle legittime richieste di chi nel quartiere storico della città vive e lavora, è di rendere la zona ancora più attrattiva a livello turistico, laddove non sono pochi i visitatori che lamentano senso di degrado e trascuratezza.

“Si tratta di un piano - spiega l’assessore al centro storico, Alessa Mancini (Fondazione) - a cui sta lavorando il comandante dei vigili urbani Mauro Vinciotti e, conoscendo quanto egli sa essere preciso e scrupoloso, confido che sarà un progetto organizzato nei minimi dettagli”.

Negli ultimi giorni il Comitato San Pellegrino è tornato a fare sentire la propria voce, chiedendo tramite una lettera aperta un incontro con l’assessore: “Con il Comitato dei residenti - spiega ancora Alessia Mancini - abbiamo concordato di fare incontri periodici per monitorare l’andamento della situazione sotto diversi aspetti. La prossima settimana (quella entrante, ndr) abbiamo deciso di vederci e sarà importante perché c’è un lavoro in atto volto a migliorare la situazione in un quartiere che tutti abbiamo a cuore e su cui è giusto, da parte dell’amministrazione comunale, fornire tutti gli opportuni aggiornamenti”.

“I residenti chiedono - così l’assessore Mancini - maggiore sicurezza e hanno anche dato una disponibilità di massima a fare installare su muri e pertinenze private le nuove telecamere. Ci sono poi tutta una serie di criticità su cui siamo intervenuti. Penso, per esempio, alla pulizia delle strade. Via San Pellegrino è pulita costantemente, rimangono problemi nei vicoletti. Questo problema sarà superato con il nuovo appalto per la nettezza urbana perché il bando ponte non aveva previsto interventi ad hoc e quindi non è possibile aggiungere ora pulizie straordinarie. Ma, come detto, recupereremo con il nuovo appalto”.

Palazzo dei Priori conta dunque di ridare dignità al quartiere (che paraltro è una delle attrattive più importanti di Viterbo a livello turistico) su aspetti quotidiani come sicurezza, pulizia e parcheggi, ma vuole guardare anche in prospettiva e costruire una condizione di cambiamento di rotta strutturale attraverso l’elaborazione e l’approvazione di un piano di recupero vero e proprio. Al suo interno confluiranno, nell’ottica di dare organicità a tutti gli interventi, il piano dell’ornato e quello del colore. Inoltre, saranno previste decisioni importanti come il blocco dei cambi di destinazione d’uso con cui è possibile trasformare un garage in abitazione.

“Ci servono - conclude Alessia Mancini - strumenti di governo sul piano urbanistico, così da potere indirizzare la città verso precise rotte e fare in modo che in alcune aree possano nascere vie artigiane, vie dedicate alla somministrazione di cibi e bevande, ecc. Se vogliamo che il centro rinasca ci sono necessari strumenti d’indirizzo generale e intendiamo lavorare in questa direzione. San Pellegrino deve diventare il salotto della città”.

