Viterbo, non riescono a dormire per il rumore della raccolta del vetro. A processo il titolare dell'azienda

Un legale, residente nel centro storico di Bolsena, si lamentò dei rumori molesti provocati dalla raccolta del vetro e il rappresentante della ditta che gestiva il ritiro dei rifiuti è finito a processo davanti al giudice Roberto Colonnello. A raccontare in aula alcuni particolari della controversia risalente al 2017, e sentito in qualità di testimone, l’ex sindaco Paolo Equitani. “L’appalto con questa cooperativa era in atto da circa 25 o 30 anni e gestiva la raccolta differenziata entro degli orari prestabiliti, come da contratto. Per quanto riguarda il vetro, il ritiro avveniva a domicilio soprattutto per gli esercizi commerciali – ha spiegato l’ingegnere Equitani -. Il problema sorse 4 anni fa quando un avvocato mi rappresentò il disturbo che veniva arrecato intorno alle prime ore del mattino dalla raccolta del vetro depositato dai titolari di attività commerciali all’esterno dei loro negozi. In questo caso si trattava di un bar”.

“Presi atto della situazione e a quel punto mi prodigai per capire se ci fosse un modo per risolvere il problema - ha spiegato Equitani -, anche se non era semplice. Ovviamente quando oggetti di vetro vengono gettati nel cassone da una certa altezza causano del frastuono. Con questo avvocato ci furono un paio di incontri e successivamente io riferii la questione alla cooperativa e i dirigenti mi dissero che avevano avvisato gli operatori ecologici, pregandoli di prestare attenzione”.

Secondo il difensore di parte civile in una lettera indirizzata alla società, l’ex primo cittadino, facendo riferimento a una nota del legale, fece presente che alle lamentele del proprio assistito si erano aggiunte anche quelle di altri cittadini. “L’orario non venne cambiato visto che il contratto prevedeva delle fasce orarie definite che erano legate al meccanismo funzionale della raccolta – ha proseguito il teste -. La ditta in quella missiva venne invitata a mettere in campo tutte le accortezze possibili per evitare questo inconveniente”.

In seguito alla luce della deposizione dell’ex sindaco, l’avvocato Vincenzo Dionisi, che rappresenta l’imputato, ha sostenuto che la raccolta del vetro dovrebbe avvenire prima che qualsiasi attività apra, dunque tra le 5 e le 7 del mattino, per andare incontro alle esigenze dei commercianti. Il dibattimento riprenderà il prossimo 17 dicembre con l’ascolto di un testimone citato dalla difesa.

