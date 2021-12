Viterbo, medici no vax. L'Ordine: "Non ci ha avvisato nessuno"

B. M. 05 dicembre 2021 a

L’articolo 4 del decreto 44/2021 riporta le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. In esso si specifica che, “sino al prossimo 31 dicembre, tutti coloro che esercitano una professione sanitaria o di interesse sanitario, in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, nelle farmacie e nelle parafarmacie, pubbliche e private, e negli studi professionali, hanno l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita contro il Covid-19”.

Il vaccino, si precisa, “è pertanto un requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa”. Con l’entrata in vigore del super green pass, il termine ultimo del 31 dicembre è ovviamente modificato. Tutto chiaro? Non sembra, visto che, ad esempio a Viterbo, sono stati scoperti dai carabinieri del Nas due medici non vaccinati, operativi all’interno di una struttura di Civita Castellana. In teoria, secondo il decreto, i due professionisti dovrebbero essere sospesi. Ma così non è.

A spiegarne il motivo è il presidente dell’Ordine dei medici di Viterbo Antonio Maria Lanzetti: “Ho letto sui giornali dei due medici scoperti dal Nas senza vaccino. Dopo la lettura dei giornali ho immediatamente telefonato all’Ordine per sapere se fosse arrivata una qualche comunicazione. Mi hanno risposto che non avevamo ricevuto alcuna comunicazione in materia. Per cui, questo è l’assurdo, l’Ordine ufficialmente ignora questo fatto e non può prendere provvedimenti”. La Asl, dal canto suo, sostiene che i due medici scoperti dal Nas non sono dipendenti Asl, per cui anche l’Azienda non può intervenire e non può neppure trasmettere i nominativi dei due professionisti all’Ordine dei medici per le relative sanzioni. Ma non è l’unico fatto che ufficialmente non risulta. “Abbiamo infatti sentore - spiega il dottor Lanzetti - di altri due professionisti, dipendenti dell Asl, uno dei quali medico vaccinatore trasferito al altra sede, non vaccinati. In questo caso la Asl avrebbe dovuto informarci, ma noi, come nel caso della scoperta del Nas, non sappiamo nulla. Dunque nulla possiamo fare. Incredibile, ma vero”.

