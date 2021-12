Viterbo, cammino del Cai lungo 110 chilometri. Nasce Tuscia 103

Daniela Venanzi 06 dicembre 2021 a

Centodieci chilometri, otto tappe, tre stazioni ferroviarie, una stazione treno Atac. E’ questo il cammino di Tuscia 103 sul quale ha lavorato il Cai di Viterbo, portando a termine un lavoro cominciato diversi anni fa. Un percorso che vede come protagonisti diversi paesi della provincia, sia a piedi che in bicicletta. E’ Alessandro Selbman delle sezione locale a parlarne, in qualità di coordinatore del progetto.

“L’idea di realizzare un cammino a tappe in provincia di Viterbo è nata circa 10 anni fa, quando fu inaugurato dal Cai di Viterbo e dal comune di Soriano nel Cimino, il primo tratto dal lago di Vico a Soriano, passando per il Monte Cimino. Da allora - racconta Selbman - sono stati progettati e realizzati, in collaborazione con i Comuni competenti per territorio, i vari tratti ed è stata apposta lungo il percorso la segnaletica secondo lo standard nazionale del Club Alpino Italiano”.

Qual è lo scopo per cui vi siete mossi in questa direzione?

“Lo scopo principale è di far percorrere a piedi o in bicicletta (Mountain bike) alcune delle zone più belle della nostra provincia, sia dal punto di vista naturalistico che storico”.

La particolarità del tracciato consiste nell’essere servito da tre stazioni ferroviarie giusto?

“Sì, il percorso è servito dalle stazioni ferroviarie di Orte Scalo, Tarquinia e Vetralla, situate lungo le direttrici principali nord-sud. Questo risulta essere particolarmente attraente per i camminatori provenienti da ogni parte d’Italia”.

E quale beneficio ne potranno ricavare i paesi che saranno attraversati?

“Intanto il progetto - dice Selbman - prevederà una credenziale per i camminatori, che darà la possibilità di dormire e mangiare presso strutture convenzionate lungo il percorso. Va da sé che l’indotto a livello turistico è potenzialmente elevato, e sicuramente in grado di accrescere anche quel passaparola, che diffonde più di ogni altro mezzo, le bellezze del nostro territorio”.

E così anche questo percorso arricchisce l’offerta già in essere nella provincia di Viterbo che, colpo su colpo, fa lievitare il numero di visitatori, basti considerare la Francigena, tra i tracciati ufficiali e le varianti è ormai meta di numerosi pellegrini, più tutti quelli tradizionali pensati e offerti dal Cai. Gente che viene da ogni parte del mondo, superando i confini del turismo tradizionale delle solite Roma e Firenze, per arrivare a toccare di persona paesaggi, come quelli della Tuscia, che offrono scenari particolarmente suggestivi, ricchi di storia e di natura, con bellezze sorprendenti e inaspettate.

