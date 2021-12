Viterbo, centro chiuso al traffico. decideranno i vigili

Beatrice Masci 05 dicembre 2021 a

a

a

Da ieri è in vigore l’ordinanza che consente alla polizia municipale di chiudere gli accessi al centro in caso si sovraffollamento. L’ordinanza resterà in vigore fino al 9 gennaio prossimo. La polizia municipale avrà la facoltà di interdire il traffico in entrata, in prossimità degli ingressi al centro, e adottare altre misure di circolazione stradale che si rendessero necessarie, consentendo, per quanto possibile, la circolazione dei veicoli dei residenti, di quelli a servizio di persone invalide, dei mezzi di pronto intervento e degli autorizzati a vario titolo.

Torna la sosta selvaggia in centro storico

Sarà inoltre facoltà del comando di polizia locale adottare ulteriori misure di circolazione stradale che si dovessero rendere necessarie a fronte delle contingenze rilevate, sull’intero ambito viario del centro del capoluogo. “In questo periodo è prevedibile l'intensificazione del traffico in centro - ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Una situazione che potrebbe compromettere anche la sicurezza delle tante persone a piedi. Pertanto, in caso di particolare concentrazione di auto, gli accessi al centro saranno chiusi al traffico. Invito tutti a venire in centro senza auto. La città a piedi è più bella. Lo è ancor di più in questo periodo, con gli addobbi, le iniziative e le attrazioni per le festività natalizie”.

Spaccio, arrestato un dominicano. Sequestro mezzo etto di cocaina

Il comandante della municipale, Mauro Vinciotti, spiega: “L’ordinanza ha lo scopo di liberare il centro dalle auto nelle zone interessate dagli eventi. La chiusura partirà da via San Lorenzo, ma, considerata la pista di pattinaggio, è probabile che ci sia molto afflusso anche in piazza del Plebiscito. In quel caso il traffico sarà bloccato e deviato a via Annio. Tuttavia, in giornate di super affluenza, come speriamo per il bene della città, non è escluso neppure lo stop già a Porta San Pietro. E’ ovvio che ci saranno pattuglie in servizio nelle zone critiche, pronte ad intervenire per limitare i disagi”. Il sindaco Arena rinnova l’invito a visitare la città a piedi e lancia un appello ai cittadini e ai visitatori: “Usiamo tutte le accortezze. Rispettiamo le vigenti misure anti-Covid. Viviamo serenamente questo Natale, ma facciamolo in sicurezza. Per la nostra salute e per quella degli altri”

Parcheggi selvaggi e degrado in piazza Campoboio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.