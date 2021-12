Viterbo, incendio in una palazzina di Orte

03 dicembre 2021 a

A fuoco un seminterrato di un’abitazione in via delle Piane, ad Orte.

L’incendio è scoppiato oggi pomeriggio, contenuto in un unico vano, adibito a garage, dai vigili del fuoco. Al piano superiore presenti cinque appartamenti, dove i vigili hanno effettuato un sopralluogo in modo tale da far rientrare in casa gli inquilini.

Sul posto anche i carabinieri che hanno verificato non ci fossero persone nella palazzina.

