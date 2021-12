Precipita dal balcone, morto venticinquenne all'Ellera

02 dicembre 2021 a

E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale un giovane di 25 anni, D.M., precipitato dal balcone della casa dove abitava, in via Friuli nel quartiere Ellera a Viterbo. Il fatto è accaduto intorno alle 10, molte le persone che transitavano i strada in quel momento. Rapidi sono stati l'allarme al 118 e l'arrivo dei sanitari, ma le condizioni delragazzo erano gravissime e poco dopo è deceduto.

Al momento del fatto il ragazzo era solo in casa; avrebbe anche chiuso dall'interno la porta dell'appartamento, tanto che i vigili del fuoco - anche per verificare l'eventualità di fughe di gas - sono entrati mediante l'autoscala. Sul posto sono intervenuti anche la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Proprio la polizia si sta occupando di ricostruire l'accaduto. Gli agenti hanno sentito i i vicini di casa, che tuttavia non avrebbero fornito indicazioni utili.

