Viterbo, Gambero Rosso. Premiata la pasticceria La Belle Hélène di Tarquinia

La Belle Hélène confermata dal Gambero Rosso eccellenza della pasticceria italiana. Una notizia che la rinomata pasticceria tarquiniese ha voluto condividere sui propri canali social: “Oggi è una giornata felice per tutti noi della Belle Hélène, una gioia che vogliamo condividere con tutti voi”.

“Riceviamo questo premio come una meravigliosa sorpresa - aggiungono -, perché nulla è scontato ed avere ottenuto un punto in più ci riempie di gioia e di orgoglio, ma anche di un grande senso di responsabilità”.

Francesca Castignani e Belle Hélène si confermano nell’élite del settore e, per l’ennesima volta dal 2017 a oggi, ottengono le tre torte Gambero Rosso, simbolo dell’eccellenza pasticciera. “Ogni giorno è una nuova sfida e quella più ardua e stimolante è vedere i nostri clienti soddisfatti, sorridenti e stupiti! Coccolarvi è ciò che amiamo di più e vogliamo farlo sempre meglio”. Un riconoscimento che Francesca ed Enrico condividono con i propri collaboratori: “la vera colonna portante di questa avventura, che lavorano ogni giorno con coraggio e competenza”. Francesca Castignani è la mano finissima dietro alle dolci creazioni di Belle Hélène a Tarquinia. Paste sfoglie, prodotti da forno e pasticceria mignon diventano dei capolavori di equilibrata dolcezza che prima di tutto si mangiano con gli occhi.

L’attenzione tuttavia non è solo per la forma, ma si concentra anche sulla sostanza con gli ingredienti di stagione, per proposte sempre diverse dalla linea inconfondibile. Una passione che nasce da lontano con un continuo aggiornamento professionale in giro per l’Europa.

