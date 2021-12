Viterbo, il Comune di Montalto di Castro rischia il dissesto finanziario. L'allarme dell'opposizione. "Squilibrio di oltre 10 milioni"

Fabrizio Ercolani 02 dicembre 2021 a

a

a

Squilibri di bilancio per oltre 10 milioni di euro segnalati dal responsabile del servizio finanziario con annessa sospensione del rilascio del parere contabile: esplode la bagarre politica a Montalto di Castro. Il sindaco Caci: “Non ci sono sperperi. Una situazione che nasce di riflesso alla pandemia che ha rallentato le riscossioni - spiega -. Nonostante la situazione cristallizzata il 2 novembre con una lettera formale del responsabile del settore, l’Amministrazione si era già mossa iniziando il recupero dei crediti vantati; inoltre abbiamo già predisposto una variazione di bilancio in ratifica al prossimo Consiglio. Il blocco della riscossione dei tributi legata al Covid fino al 30 settembre, ha avuto un peso importante. Nelle casse comunali sono in arrivo 3 milioni di euro per la quota Imu”.

Video su questo argomento "No alle scorie nucleari e al muro sul Fiora". La manifestazione | Video

Opposizione all’attacco, in particolare Marco Fedele: “Inaccettabile il comportamento del sindaco che più volte abilmente ha cercato di dipingere di rosa un quadro che rosa non è, confondendo anche abilmente il concetto di equilibrio di bilancio con le esigenze di cassa, come ad esempio i pagamenti dell’Enel. Se c’è un problema va evidenziato, non nascosto sotto un tappeto. Ho molti dubbi sulla bontà della delibera”. Corniglia (M5S): “Una situazione grave. Viene da pensare che si parlano lingue diverse in Comune. Una delibera fatta 28 giorni dopo è una cosa che non è normale. In Consiglio avrei voluto votare e discutere una delibera di riequilibrio”. Il vicesindaco Benni: “Non c’è nessuno squilibrio. L’opposizione legge una nota del responsabile di servizio che da un alert sulla situazione che se confermata potrebbe portare a degli squilibri. Io ritengo che sia una nota già passata, in quanto sono state accertate le somme messe in bilancio”.

x 1 / 3

Ma Eleonora Sacconi rilancia: “Siamo di fronte ad uno squilibrio reale asseverato dall’ufficio competente. Sono state fatte spese pazze, ovvero quelle non preventivate tipo il Vulci Beach Festival”. Ora entro il 31 dicembre la situazione dovrà essere sanata onde evitare pesanti ripercussioni.

Si uniscono i comitati Montalto Futura e No muro sul Fiora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.