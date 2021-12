Viterbo, suolo pubblico e pubblicità. A Civita Castellana arriva il canone unico

Alfredo Parroccini 02 dicembre 2021 a

a

a

Nei giorni scorsi l’ufficio tributi del Comune ha inviato a tutti i cittadini e alle imprese, titolari di un’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, il pagamento del nuovo Canone unico patrimoniale previsto dal 2021. “Questo nuovo prelievo tributario è totalmente disciplinato dalle leggi statali, limitando fortemente l’autonomia regolamentare e tariffaria dei Comuni - commenta l’assessore a bilancio e tributi Andrea Sebastiani -. Motivo per il quale ho sentito il dovere di informare cittadini e imprese civitoniche sulla natura e il funzionamento di questo nuovo prelievo comunale”.

Passi carrabili, in arrivo aumento dell'imposta

La nuova tassa accorpa tutte quelle precedenti e accentrandole in un’unica imposta che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In aggiunta, all’interno della stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il Canone unico patrimoniale va a sostituire i seguenti tributi: Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche), Cosap (canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche), Icpdpa ( imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni), Cimp (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) e infine il canone di cui all’articolo 27, commi 7e 8, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

“Mentre in passato ciascun Comune aveva la possibilità, nell’ambito della propria politica tributaria e tariffaria, di determinare le tariffe sia con riferimento alla Cosap che all’imposta sulla pubblicità - prosegue l’assessore Sebastiani -, con il nuovo canone la legge n. 160/2019 ha stabilito la Tariffa standard annua che i Comuni devono applicare in base alla popolazione residente. Nel caso del Comune di Civita Castellana, avendo una popolazione compresa tra diecimila e trentamila abitanti, la tariffa standard annua è pari a 40 euro, mentre quella giornaliera è pari a 0,70 euro. Quindi il Comune deve almeno applicare la Tariffa standard, salvo eventuali coefficienti di abbattimento”.

Video su questo argomento Cinghiali davanti alla cittadella della salute. Automobilista inchioda all'ultimo secondo | Video



“Il Comune di Civita Castellana, proprio per andare incontro a cittadini e imprese, ha anche previsto dei coefficienti di abbattimento rispetto alla tariffa standard. Quindi, ad esempio, per chi è titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per un passo carrabile è stato previsto un abbattimento del 25 per cento rispetto alla tariffa standard” conclude infine l’assessore Andrea Sabastiani.

Risse in due locali, cinque giovani denunciati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.