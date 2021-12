Viterbo, tribunale più sicuro. Aperto il presidio medico: consulenze per i dipendenti. Gli orari

V. T. 02 dicembre 2021 a

Da ieri, mercoledì 1 dicembre, presso il Palazzo di Giustizia di Riello, è attivo un nuovo presidio medico dedicato ai dipendenti. Ogni mercoledì, dalle 8 alle 9,30, il dottor Roberto Catasca sarà a disposizione nell’infermeria sita al piano terra del Tribunale per attività di ascolto e consulenza rivolti alla tutela e prevenzione della salute in un’ottica genuina di ‘welfare aziendale’. “Un’attività finalizzata a rendere prioritario l’esigenza di focalizzarsi sulla salute fisica e mentale dei lavoratori nella consapevolezza delle ricadute positive che quest’ultima determina sull’ottimizzazione e qualità delle prestazioni lavorative - si legge in una nota -. Tale iniziativa è resa inoltre ancora più cruciale dal recente concepimento e sviluppo da parte degli uffici giudiziari di progetti di utilità pubblica dedicati all’accoglienza dei percettori di reddito di cittadinanza, progetti dei quali proprio in questi giorni gli uffici stanno chiedendo il rinnovo al Comune”.



