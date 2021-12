Viterbo: fucili, pistole, coltelli e baionette nell'armadio del figlio di 9 anni. A processo uomo di Capranica

Valeria Terranova 02 dicembre 2021 a

Nascondeva armi illegali nell’armadio della camera da letto del figlio di 9 anni. E’ entrato nel vivo il processo a un uomo residente a Capranica, al quale il 29 novembre del 2019 i carabinieri requisirono un vero e proprio arsenale. A raccontare la vicenda in aula, davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, un maresciallo dell’Arma che partecipò alle indagini. “Da fonti confidenziali venimmo a sapere del rapporto conflittuale che intercorreva tra l’imputato, a noi già noto, e la proprietaria della casa in cui l’uomo viveva, alla quale doveva diverse mensilità di affitto - ha raccontato il carabiniere -. In seguito, approfondendo la questione, scoprimmo che l’uomo aveva fatto intendere alla signora che possedeva delle armi, determinando in lei una certa preoccupazione. Così organizzammo un servizio di controllo il 26 novembre e fermammo l’imputato mentre era alla guida della sua auto. Contestualmente procedemmo alla perquisizione del veicolo il cui esito fu però negativo."

"Alcuni giorni dopo - ha continuato - invece, perlustrammo l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle verifiche, nella camera da letto del figlio, un minore di 9 anni, dentro un armadio tenuto aperto trovammo sette fucili calibro 12, tre pugnali a doppia lama, quattro pistole, tre baionette, due katane e diversi tipi di munizioni, tra le quali una in particolare. Nello specifico si tratta di un proiettile 7,62 della Nato con cui si caricano fucili da battaglia e d’assalto, una munizione sviluppata dai paesi Nato che non si può detenere o denunciare. Pertanto procedemmo con l’arresto dell’imputato. Successivamente, dai riscontri eseguiti sulle banche dati, riscontrammo che una parte di questi armamenti fu denunciata effettivamente dal padre dell’uomo, morto nel 2018, ma tutto il resto non risultò regolarmente dichiarato e dunque le armi erano detenute illegalmente”.

Durante la prossima udienza, fissata per il 29 giugno del 2022, verranno ascoltate le deposizioni dei due testimoni citati della difesa dell’imputato, rappresentato dall’avvocato Francesca Bufalini. Al termine delle deposizioni il terzetto collegiale potrebbe lasciare la parola alle parti per la discussione e in conclusione potrebbe emettere la sentenza.

