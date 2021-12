Viterbo, pensionato investito al Carmine. Il marocchino non ha la patente

01 dicembre 2021 a

E’ risultato sprovvisto della patente il marocchino alla guida della Mitsubishi grigia con a bordo altri due stranieri che lunedì mattina ha investito un pensionato di 71 anni, Giuseppe Burla, che è morto in seguito alle ferite riportate all’ospedale di Belcolle. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Vico Squarano, nel quartiere del Carmine, all’altezza del civico 24, di fronte al bar Mimmo.

Nei confronti dell’uomo la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre proseguono le indagini da parte della polizia stradale per fare luce su quanto accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il pensionato sarebbe stato centrato dall’auto e sbattuto a terra mentre stava attraversando la strada. Intanto secondo alcune indiscrezioni raccolte nella giornata di ieri, come detto il marocchino che si trovava al volante dell’auto, una Mitsubishi di colore grigio, in seguito ai successivi controlli effettuati dagli agenti della polizia stradale e della squadra volanti, è risultato sprovvisto della patente. Secondo altre indiscrezioni avrebbe addirittura fornito una documentazione falsa, anche se su questo aspetto sono in corso ulteriori approfondimenti.

Nel frattempo sulla salma di Giuseppe Burla è stato disposto un esame esterno. Il pensionato, dopo essere stato soccorso dall’ambulanza del 118, è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale di Belcolle. Qui è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. Gli occupanti della Mitsubishi, invece, si sono subito fermati, mentre a chiamare i soccorritori sono state le persone che si trovavano all’interno del bar lungo via Vico Squarano nel momento in cui è avvenuto l’impatto.

