Viterbo, giovane di 20 anni precipita da parapetto e muore

29 novembre 2021 a

a

a

Un giovane di 20 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal parapetto del giardino pubblico di Piansano.

Viterbo, donna precipita dal tetto e muore

La tragedia, per cause in corso di accertamento, si è verificata questa mattina intorno alle 8.30. Chiamati subito i soccorsi, che però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Precipita parapendio, muore uomo di 60 anni

Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO

Tragedia all'ospedale di Viterbo, muore dopo caduta dal nono piano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.