Viterbo, pensionato investito al Carmine. Morto in ospedale

Un pensionato di 65 anni. G. B., è morto in seguito alla gravità delle ferite riportate dopo essere stato investito stamani al quartiere Carmine.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 lungo via vico Squarano 24, di fronte al bar Mimmo. A travolgere l'uomo una macchina di piccola cilindrata, una Mitsubishi, guidata da uno straniero. Dopo essere stato soccorso dall'ambulanza del 118 il 65enne è stato portato all'ospedale di Belcolle, ma è morto poco dopo il ricovero, come detto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'investimento gli agenti della volante e della polstrada che ha eeffettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si è appreso in zona non vi sarebbero telecamere che avrebbero potuto aiutare a far luce su quanto accaduto.

