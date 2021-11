Viterbo, al centro vaccinale arrivano i carabinieri

Beatrice Masci 28 novembre 2021 a

La variante africana che avanza, e che gli esperti definiscono molto più aggressiva delle altre, insieme alle nuove regole che entreranno in vigore dal 6 dicembre, hanno indotto moltissimi viterbesi a prendere d’assalto i centri vaccinali anche senza prenotazione. Nella struttura di piazza Marcantoni, a Civita Castellana, ieri mattina gli operatori sono stati costretti a chiamare i carabinieri. Non è ben chiaro - “occorre attendere i dati per capirlo”, spiega la Asl - se l’incremento di questi ultimi giorni sia dovuto a chi chiede la terza dose, oppure a chi, allarmato dall’avvento del super green pass in vigore dal 6 dicembre, corre ai centri vaccinali per la prima dose.

“Il problema - spiega la Asl - è che non c’è l’accesso libero, seguendo le indicazioni della Regione, le vaccinazioni sono effettuate solo sulla base delle prenotazioni. Inutile, perciò, presentarsi senza appuntamento”, si rischia, come è accaduto ieri a Civita Castellana, di vedere arrivare le forze dell’ordine per allontanare la folla. Folla in aumento anche perché, tra chi richiede il vaccino, ci sono coloro che stanno approfittando dell’abbassamento da sei a cinque dei mesi tra la seconda e terza dose. Se poi si aggiunge il via libera della terza dose dai 40 anni in su, è facile capire l’incremento, gli assembramenti, la folla e la necessità di ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine. Intanto, sul fronte dei contagi, vanno registrati i 72 casi di positività riscontrati ieri dalla Asl.

Tra questi, 14 minori, di cui 12 sotto i 12 anni, ovvero età che non prevede l’obbligo del vaccino o del green pass. Il numero più alto di contagi, rispetto alla popolazione, si è verificato a Montalto di Castro: sette positivi appartenenti a due gruppi familiari. Da registrare anche l’aumento - più due rispetto a venerdì - dei ricoveri nel reparto di Malattie infettive. Sono invece 80 i pazienti negativizzati. Il virus corre. Ma chiaramente, non si tratta, non ancora almeno, della temibile variante africana che ha indotto il governo a vietare l’accesso ai cittadini di alcuni paesi del continente africano. Tutto questo mentre il 6 dicembre è praticamente dietro l’angolo. Da quel giorno, infatti, chi non ha il super green pass (ottenibile con la vaccinazione) dovrà limitare i suoi spostamenti al lavoro o per uscite necessarie: per loro niente ristoranti o aperitivi pre-natalizi.

