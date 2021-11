Viterbo, lavoro. Mondo Convenienza assume 500 persone. Ecco come candidarsi

25 novembre 2021 a

a

a

Mondo Convenienza assume: 500 posti nuovi addetti vendita destinati ai punti vendita di tutta Italia compreso quello di Viterbo. Il Gruppo, presente in Italia con 44 punti vendita e 41 hub logistici, è alla ricerca di addetti alla vendita con circa 500 posizioni aperte in tutta Italia, disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura entro fine anno. . La ricerca è aperta in tutta Italia, in particolare nei seguenti punti vendita: Moncalieri, Settimo Torinese e Serravalle Scrivia (Piemonte); Brescia, Como, Cremona, Bergamo, Lissone, Milano Rescaldina e Voghera (Lombardia); Venezia e Verona (Veneto); Bologna, Ravenna e Rimini (Emilia-Romagna); Grosseto, Pisa e Prato (Toscana); Roma, Latina, Frosinone e Viterbo (Lazio); Marcianise, Pompei e Salerno (Campania).

Aiuole con lo sponsor. Il Comune chiede aiuto ai privati per mantenere il verde pubblico

"La nuova campagna di assunzioni, in un periodo così complesso ma con un forte desiderio di ripartenza, conferma il grande impegno di Mondo Convenienza nei confronti del nostro Paese. Il nostro piano di espansione continua a produrre un positivo impatto per le economie locali e l’occupazione. L’attenzione alle persone rappresenta inoltre un elemento fondamentale di accelerazione nel nostro processo di crescita, che valorizza il contributo di tutti i dipendenti sin dalla fase del recruiting attraverso un costante accompagnamento durante tutto il percorso di crescita all’interno dell’azienda", commenta Fabrizio Sechi, Human Resources director di Mondo Convenienza. Da sempre l’obiettivo di Mondo Convenienza è attrarre talenti e accompagnarli in ogni momento e fase del percorso aziendale, attraverso una attenta strategia di valorizzazione delle persone e del proprio contributo e il giusto equilibrio tra obiettivi e risorse per perseguirli. "Sono molteplici, infatti, le attenzioni che il Gruppo riserva a suoi oltre 3600 collaboratori, con l’obiettivo di offrire il miglior benessere sul luogo di lavoro. Grande attenzione, inoltre, è dedicata ai giovani: il 70% dei collaboratori ha un’età inferiore ai 35 anni", dicono dall'azienda.

Carenza di personale in Comune Previste 30 nuove assunzioni

Nel 2020 l’azienda ha investito in formazione 250.000 ore, attivando sia corsi specifici per ogni mansione, sia formazione generale, erogata in tutte le sedi del Gruppo. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti.

Precari sanità, contratti prorogati di un anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.