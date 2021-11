Viterbo, frittellone con il marchio Deco. Il Comune di Civita Castellana presenta la candidatura all'Anci

25 novembre 2021 a

Il frittellone civitonico in corsa per il marchio De.Co. Il Comune di Civita Castellana ha infatti aderito al progetto promosso dall’Anci per promuovere il patrimonio di conoscenze, saperi, arti e sapori che costituiscono il vero tessuto connettivo della comunità locale.

“Con l’adesione all’avviso ‘Progetto Origine Comune’ – spiega il vicesindaco Matteo Massaini -, l’Amministrazione ha messo a disposizione della cittadina uno strumento di valorizzazione e diffusione della cultura, inerente i prodotti tipici locali. Pertanto sono state avviate le procedure di partecipazione al bando, per un’iniziativa che avrà come protagonista il valore culturale-simbolico, in ambito culinario, di un prodotto tipico di caratteristica specificità locale: il frittellone, nota specialità gastronomica del nostro territorio”.

“Ci auguriamo - conclude Massaini -, che l’adesione al programma De.Co. ci permetta di far rientrare questo nostro piatto speciale tra le eccellenze culinarie dei prodotti riconosciuti dal progetto”. I frittelloni, infatti, sono da sempre il simbolo della tradizione culinaria civitonica. Un rito tramandato di generazione in generazione, amato da tutti e particolarmente utilizzato soprattutto nel periodo del Carnevale.

