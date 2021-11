Viterbo, violenza sulle donne. La polizia: nel 2021 34 misure cautelari legate al Codice rosso

25 novembre 2021 a

Oggi, giovedì 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la questura di Viterbo per l’occasione ha diffuso i numeri dell’attività di contrasto contro la violenza di genere. Finora nel 2021 sono state applicate 34 misure cautelari per reati inerenti al “Codice Rosso”, di cui 17 divieti di avvicinamento alla persona offesa, 5 allontanamenti dalla casa familiare e 12 arresti (3 per atti persecutori, 6 per maltrattamenti in famiglia e 3 per violenza sessuale).

Ci sono stati 33 decreti di ammonimento emessi, di cui 27 per atti persecutori, 6 per violenza domestica e 1 per cyberbullismo nei confronti di un minore). Sono state 48 le misure di prevenzione emesse, di cui 42 provvedimenti di avviso orale per reati inerenti al “Codice Rosso” e 6 di sorveglianza speciale per atti persecutori. Nel complesso sono stati trattati 14 casi di atti persecutori, 16 di maltrattamenti in famiglia e 8 di violenza sessuale con il coinvolgimento complessivo di 19 minori.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne la Questura di Viterbo scende in campo partecipando ad alcune importanti iniziative sul territori. Alle 17.30 presso il Teatro dell’Unione di Viterbo all’evento “Scenario post pandemico e contrasto alla violenza di genere: nuovi strumenti e nuove prospettive”. Polizia presente anche a Tarquinia alle 17 presso il Teatro Comunale “Rossella Falk” all’evento organizzato dal Lions Club Tarquinia “Violenza di genere: profili giuridici, tecnici e psicosociali”.

