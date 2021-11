Viterbo, lavoro nero. Sospese due aziende: i dipendenti prendevano il reddito di cittadinanza

25 novembre 2021 a

a

a

Facevano lavorare a nero persone nei campi facendogli prendere il reddito di cittadinanza. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo, nel periodo dal 4 al 18 novembre, nell’ambito dell’attività di vigilanza programmata nel settore dell’agricoltura, ha effettuato controlli su 12 aziende ubicate in tutta la provincia.

Nel corso della vigilanza gli ispettori del lavoro hanno sospeso 2 attività imprenditoriali per l’occupazione di 4 lavoratori completamente in nero di cui 2 percettori di reddito di cittadinanza, per i quali si è provveduto alle comunicazioni all’INPS per la decadenza dal beneficio.

Caporalato nelle pompe di benzina. A processo Vincenzo e Charles Salzillo

Delle 12 aziende oggetto di verifica, ad oggi ne sono già risultate irregolari 3 per violazioni in materia di lavoro nero; sono in corso i necessari accertamenti sulle restanti aziende per la verifica di ulteriori violazioni in materia di orario di lavoro, infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro e tracciabilità della retribuzione corrisposta ai lavoratori nonché per il controllo sulla conformità delle retribuzioni stesse ai contratti collettivi di riferimento.

Nove benzinai sfruttati si costituiscono parte civile contro gli ex datori di lavoro

Sono stati già addebitati euro 5.000 a titolo di somme aggiuntive per la revoca dei provvedimenti di sospensione adottati mentre le sanzioni dovute sono, ad oggi, pari ad euro 8.640 per l’occupazione in nero dei lavoratori percettori del reddito di cittadinanza e ad euro 7.200 per l’occupazione di altri due lavoratori in nero, ferme le ulteriori sanzioni irrogabili all’esito degli accertamenti in corso ed i relativi recuperi contributivi.

Fusti di solvente abbandonati. Sos del Comune al prefetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.