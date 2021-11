Viterbo, adolescente tenta suicidio. Salvata da polizia e vigili del fuoco

23 novembre 2021 a

Agenti della polizia e vigili del fuoco hanno sventato il tenatativo di suicidio di una 15enne, che lunedì sera ha provato a gettarsi dalla finestra venendo trattenuta per un braccio dalla madre nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi.

"Nella tarda serata di ieri - si legge nella nota diramata dalla Questura - è pervenuta presso il Centro operativo telecomunicazioni dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico una richiesta di aiuto tramite numero unico di emergenza 112 da parte di una donna che, disperata, stava trattenendo per un braccio la figlia 15enne che manifestava l’intenzione di gettarsi dalla finestra del loro appartamento, ubicato al secondo piano di uno stabile nel centro cittadino del capoluogo. L’operatore della sala operativa intratteneva abilmente per diversi minuti la giovane al telefono utilizzando il cellulare della madre tenuto in modalità vivavoce, mentre personale della squadra Volante veniva immediatamente inviato sul posto".

"Gli agenti, intervenuti unitamente ai vigili del fuoco, dopo aver individuato l’abitazione salivano in casa, chiudendo subito tutte le finestre e togliendo dalla disponibilità della minore qualunque oggetto idoneo a poterle procurare eventuali lesioni. Successivamente - concludono dalla questura -, evidenziando sensibilità e professionalità, instauravano un dialogo con la ragazza, riuscendo a calmarla e a farla desistere dall’insano gesto, facendola accomodare su un divano in attesa dell’arrivo dei sanitari che la accompagnavano, insieme alla genitrice, presso l’ospedale di Belcolle per un controllo medico".

