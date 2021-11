Viterbo, uccisa dall'ex ragazzo che le tese agguato. Vasanello ricorda Silvia Tabacchi

23 novembre 2021 a

Il 25 novembre l'amministrazione comunale celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un incontro che si terrà alle ore 16 presso la Chiesa della Stella. Il programma che sarà introdotto dall’assessore alla cultura Dominga Martines vedrà l'intervento di numerosi relatori fra cui il dottor Massimiliano Siddi sostituito procuratore della Procura della Repubblica di Viterbo, della consigliera di parità della Provincia di Viterbo, Silvia D'Oro, di alcune operatrici dei centri Antiviolenza Penelope ed Erinna nonché di personale dell’Arma appartenenti al nuovo sindacato carabinieri ed in particolare di Antonio Tabacchi papà di Silvia, la giovane vasanellese barbaramente uccisa dall’ex fidanzato il 17 marzo 2017.

Gli interventi saranno moderati dalla presidente dell’associazione Donna Olimpia la professoressa Elena Piferi e le conclusioni spetteranno al neo sindaco di Vasanello, Igino Vestri che, per l'occasione, ha già annunciato che saranno illuminati di rosso i monumenti cittadini per celebrare la giornata ed in ricordo di Silvia. “Una giornata, quella del 25 novembre , che il Comune vuole dedicare in particolare alla sensibilizzazione dei più giovani sul tema del femminicidio perché è importante ricordare e mantenere viva la memoria, ma, forse, ancor di più, ribadire la necessità di continuare nel lavoro di sensibilizzazione, prevenzione, rivendicazione e tutela dei diritti e di come questo lavoro sia necessario portarlo avanti, ovunque nel mondo, tutte e tutti insieme. Perché un torto, una violenza, un’ingiustizia subita da una donna in qualunque parte del mondo sia un torto, una violenza, un’ingiustizia subita da tutti.

Al termine le associazioni del territorio deporranno dei fiori sulla panchina rossa ‘L’isola del rispetto’, l’opera pubblica in via Marconi dedicata il 25 Novembre di un anno fa proprio alla memoria di Silvia Tabacchi e di tutte le vittime di femminicidio nel mondo".

Silvia Tabacchi fu uccisa dall’ex ragazzo Francesco Marigliani che le tese un agguato con un appuntamento tra Orte e Vasanello.

Le sparò alla testa poi si uccise a sua volta. La ragazza avrebbe compiuto 30 anni pochi giorni dopo. Non è stata mai dimenticata.



