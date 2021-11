Viterbo, archeologo virtuale per guidare i visitatori dentro la città di Castro

Daniela Venanzi 22 novembre 2021 a

Chi non vorrebbe interagire con la Biga di Ischia di Castro, il primo carro etrusco a due ruote ad essere stato ricostruito in modo convincente nelle sue caratteristiche strutturali e decorative? Ritrovato nel 1967 nella cosiddetta “Tomba della Biga” (530-520 a.C.), oggi è esposto al Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz di Viterbo. Chissà quante cose avrebbe da raccontare sulla sua storia e sulla storia del popolo che lo ha ideato. Ebbene, sarà presto possibile, grazie a un’app che consentirà ai visitatori di visitare il sito di Ischia di Castro.

Nel corso della visita il visitatore si potrà trovare davanti una figura virtuale, magari sotto forma di un archeologo o di personaggi storici, di un etrusco, o chissà di un guerriero, i quali non solo intratterranno il visitatore con racconti, aneddoti e curiosità, ma saranno anche in grado di rispondere alle domande. Potrebbe sembrare una promessa improbabile, un sogno ad occhi aperti e invece si tratta del progetto “Castro: una città, tante storie”. A renderlo noto è Massimo Tomasini, il portavoce della cooperativa sociale Zoe e di Adamantic Srl start up, che si occupano della realizzazione del progetto. “Castro: una città tante storie” si sta realizzando nell’ambito del programma Operativo Regionale del Lazio 2014-2020, ed è finanziato per un importo di 249.991,61 euro, dei quali 199.993,28 di fondi pubblici e la restante quota sottoscritta dalle aziende partecipanti.

“In provincia di Viterbo, il progetto in questione - spiega Massimo Tomasini - permetterà di scoprire un sito straordinario e sconosciuto, che ospita i resti di una città rinascimentale, sorta accanto a una necropoli etrusca per volere di un Papa, e fatta radere al suolo da uno dei suoi successori; e di visitare con l’ausilio di emozionanti realizzazioni multimediali il vicino Museo Civico di Ischia di Castro, che narra la storia dell’area a partire dalla preistoria. Per la prima volta in Italia si sta realizzando un tour virtuale che accompagnerà visitatori di tutte le età e di tutte le competenze tecnologiche tra i reperti esposti nel museo Archeologico di Ischia di Castro e i siti ritrovati all’interno del parco. Il parco comprende una Necropoli etrusca, con tombe di grande importanza, come quella della Biga, dove fu rinvenuto il prezioso carro da parata sepolto insieme a due cavalli”. Il tutto sarà possibile grazie all’intervento delle innovazioni tecnologiche, infatti la società Adamantic coordinerà la realizzazione di una app che consentirà ai turisti di visitare il Parco e il museo vivendo un’esperienza straordinaria. Sarà possibile vedere il reperto animarsi sul posto e narrare in prima persona la propria collocazione, origine e storia. Ci sarà anche una sala multimediale con touch screen attraverso i quali accedere al tour e un plastico che riproduce la città.

