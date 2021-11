Viterbo Covid, centri vaccinali aperti più ore per la terza dose

22 novembre 2021 a

Come stabilito dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, da oggi, lunedì 22 novembre, verrà anticipata la data a partire dalla quale la fascia di popolazione compresa tra 40 e 59 anni potrà sottoporsi della terza dose di vaccino. Per tale motivo - fa sapere la Asl in una nota - dal 22 novembre al 1° dicembre, la Asl di Viterbo ha messo in atto un primo ampliamento dell’orario di apertura dei centri vaccinali.

Nello specifico, questi gli orari di apertura dei centri nel periodo sopra indicato: Santa Maria della Grotticella a Viterbo, dalle 9 alle 16.30; Sala Mice Civita Castellana dalle 9 alle 14.30; Centro diurno a Tarquinia, dalle 9 alle 14.30; ospedale di Acquapendente, dalle 9 alle 13.30; ospedale Sant’Anna di Ronciglione, dalle 9 alle 13.30.

“Si ricorda, inoltre - sempre la nota della Asl - che l’accesso libero, senza prenotazione (possibile fino al 30 novembre), deve essere effettuato a partire dalle 14 al Centro di Santa Maria della Grotticella e a partire dalle 12 presso gli altri centri di somministrazione. Le persone che accedono in prenotazione hanno, comunque, la precedenza rispetto agli accessi liberi nell’erogazione della prestazione, nell’orario in cui è previsto il loro turno. L’azienda ribadisce, comunque, l’invito a raggiungere le strutture rispettando gli orari di prenotazione, senza sovraffollare le sale di attesa”. Dal 1° dicembre, infine, saranno attive le nuove agende che prevedono un ulteriore incremento dei posti disponibili e l’apertura di nuove agende, tra queste il centro vaccinale di Vetralla, per le quali è già possibile prenotare fin da ora.

