Viterbo, bambino ucciso. "Ditemi dov'è Mirko che lo ammazzo". Lo zio di Matias in ospedale con un coltello

Tragedia sfiorata questa mattina a Belcolle. Lo zio del piccolo Matis, il bambino di 10 anni ucciso martedì scorso in casa con una coltellata alla gola, si è presentato all'ospedale con un coltello: "Ditemi dov'è Mirko che lo ammazzo". Ovviamente si riferiva a Mirko Tomkow, il 44enne polacco, padre del piccolo, che è nel reparto carcerario di Belcolle accusato di aver ucciso il piccolo. L'uomo, marito della sorella di Mariola Rapaj, mamma di Matias, è stato fermato dai carabinieri e sedato. Attualmente si trova in osservazione al pronto soccorso.

La madre di Matias seguita dai servizi sociali di Vetralla

L'allarme è scattato intorno alle 11 di domenica 21 novembre. Qualcuno ha notato che con fare minaccioso si è diretto verso il pronto soccorso. Una volta dentro l'uomo, che aveva un coltello, ha chiesto dov'è Mirko Tomkow. "Ditemi dov'è lo ammazzo". Sono state chiamate subito le forze dell'ordine e poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a bloccare e disarmare l'uomo. Anche con l'aiuto di un operatore sanitario e una guardia giurata, nel piazzale.

L'uomo, ovviamente, era molto provato e portava i segni delle durissime giornate che ha dovuto affrontare. E' stato portato in pronto soccorso e ricoverato in osservazione dopo essere stato sedato. Si tratta del cognato di Mirko Tomkow, il marito della sorella della mamma di Matias, cioè colui che martedì era andato a prenderlo a scuola per poi accompagnarlo a casa dove, secondo l'ipotesi degli investigatori, poco dopo il padre - che non avrebbe potuto avvicinarsi all'abitazione secondo l'ordinanza del gip - lo avrebbe ucciso. Per fortuna l'uomo non è riuscito a raggiungere il reparto carcerario di Belcolle dove poi non è assolutamente facile entrare. Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica dei fatti accaduti questa mattina al pronto soccorso di Belcolle.

Per Mirko Tomkow si aprono le porte di Mammagialla

