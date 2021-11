Viterbo Covid, lunedì 22 novembre tamponi per tutti gli alunni della scuola elementare di Faleria

Massimiliano Conti 20 novembre 2021 a

E’ allarme Covid a Faleria dove lunedì mattina verranno sottoposti a uno screening a tappeto i bambini della scuola elementare, dove nei giorni scorsi sono stati accertati 6 contagi: 5 alunni e una maestra. Ma stando alle notizie che circolano in paese avrebbe dato esito positivo anche gran parte dei tamponi antigenici cui le famiglie hanno già fatto sottoporre i propri figli. Di qui l’alta adesione ai molecolari che la Asl svolgerà lunedì d’intesa con il Comune: oltre la metà dei circa 90 alunni. Allo stato attuale una classe, dove sono stati registrati 4 casi, è stata posta in quarantena, mentre non sono note le decisioni della dirigente dell’istituto comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana, dalla quale la primaria di Faleria dipende, circa l’altra classe dove è stato riscontrato un contagio. Per legge infatti la quarantena scatta obbligatoriamente dai tre casi in su. Tra le famiglie la preoccupazione è comunque forte: si teme l’esistenza di un cluster all’interno dell’istituto.

Intanto il sindaco Walter Salvadori con un post su Facebook ha invitato i concittadini alla massima collaborazione, vista la delicatezza del momento: “Abbiamo ricevuto conferma della positività al test molecolare di alcuni alunni della scuola elementare - ha spiegato Salvadori -. Abbiamo contattato subito le autorità sanitarie e, dopo aver valutato congiuntamente il fatto che il fenomeno fosse circoscritto solo in alcune classi per le quali è stata attivata immediatamente la dad e in alcuni soggetti già posti in quarantena, grazie soprattutto alla collaborazione e disponibilità della Asl di zona, abbiamo ottenuto dai sanitari la disponibilità ad eseguire, per tutti gli alunni della elementare, un tampone molecolare per verificare eventuali ulteriori positività. E’ sottinteso che il test molecolare è e rimane uno strumento facoltativo e sarà gratuito. I prelievi verranno effettuati nella mattina di lunedì 22 secondo le indicazioni di luogo e di tempo che saranno comunicate dalla dirigente scolastica. Invitiamo tutti i genitori degli alunni della scuola elementare a cogliere l’occasione ed effettuare il tampone senza doversi spostare nei laboratori di città vicine”.

Questa quarta ondata a Faleria si sarebbe sviluppata all’interno di un corso di ballo.

