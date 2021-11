Viterbo, bambino ucciso: i funerali di Matias. Convalidato l'arresto del padre

P. D. B. 20 novembre 2021 a

Oggi, sabato 20 novembre, l’addio a Matias, il piccolo di 10 anni ucciso nella sua abitazione con una coltellata alla gola martedì scorso. I funerali saranno celebrati alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura, la stessa dove mercoledì sera si sono riunite decine di persone per una veglia di preghiera che è andata avanti per buona parte della notte. Non lontano dall’abitazione in Stradone Fazi dove sta l’appartamento dove ha trovato la morte il piccolo. Ieri pomeriggio una folla silenziosa e composta ha iniziato a sfilare al cimitero dove dalle 17,30 è stata allestita la camera ardente. Tanti i cittadini che non hanno voluto far mancare il saluto a quello che in questi giorni - per usare le parole del sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani - è diventato il figlio di tutti. La camera ardente resterà aperta fino a questa mattina alle 10,30. “L'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta sarà in chiesa, fisicamente ma anche virtualmente, per le regole imposte dal Covid, si stringeranno in un forte abbraccio, silenzioso e commosso, alla mamma e ai familiari. Buon viaggio Matias”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Vetralla.

Intanto ieri mattina il padre del bambino, Mirko Tomkow, 44 anni ex gommista, è stato interrogato dal gip Savina Poli nel reparto carcerario di Belcolle dove è stato trasferito dopo aver passato 48 ore in osservazione al Pronto Soccorso. Assistito da un avvocato d’ufficio ha risposto alle domande del giudice. L’interrogatorio da quello che si è appreso è andato avanti un’ora anche se sul contenuto gli inquirenti mantengono il riserbo.

Nel pomeriggio il gip ha convalidato il fermo operato dai carabinieri nel pomeriggio di martedì meno di un’ora dopo la scoperta del cadavere del bambino. E’ stata confermata la misura cautelare in carcere. Per adesso l’uomo resta nel reparto per detenuti di Belcolle in attesa di essere trasferito in un penitenziario, probabilmente a Mammagialla.

Gli indizi a suo carico sarebbero pesanti. Quando è stato scoperto il corpo di Matias - con lo scotch alla bocca - in casa c’era solo lui anche se privo di sensi. Lo hanno trovato i carabinieri in soffitta, privo di sensi, probabilmente perché aveva bevuto troppo. In tasca aveva un altro coltello oltre a quello con il quale aveva ferito a morte il figlio. Probabilmente nel mirino dell’uomo c’era anche, se non principalmente, l’ex compagna Marjola Rapaj. Solo che quando martedì nel primo pomeriggio è piombato in casa uscito da un hotel Covid di Roma dove era finito dopo un tentativo di suicidio a metà ottobre ha trovato solo Matias perché la moglie da pochi giorni aveva trovato lavoro in un ristorante e lui probabilmente non lo sapeva.

Ora l’inchiesta potrebbe andare avanti. Anche se è solo alle fasi iniziali, ci sono i presupposti per una richiesta di rito immediato. Dunque Mirko Tomkow potrebbe finire davanti alla Corte d’Assise - per il reato contestato non è possibile il rito abbreviato - nell’arco di pochi mesi. Se le accuse restano quelle ipotizzate rischia l’ergastolo.

