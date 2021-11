Viterbo, bambino ucciso. La mamma: "Mirko mi ha rovinato la vita"

19 novembre 2021 a

“Dovevo morire io non lui”. Sono le strazianti parole che Mariola Rapaj, la mamma di Matias, ha detto al cappellano di Belcolle don Dante Daylusn Villanuova e riportate da La Stampa e Corriere della sera. La donna da quando ha scoperto il corpo senza vita del figlio, ricoperto di sangue, è piombata in un silenzio interrotto solo dalle confidenze fatte al cappellano. “Mirko mi ha distrutto la vita. Con la morte del mio Matias ho perso tutto e la mia vita ora non vale più nulla”. La donna viveva nel terrore. “Sapevo che voleva uccidermi, ero preparata, non ero preparata a perdere mio figlio”. La donna avrebbe riferito anche delle minacce dell’ex compagno: “Mi diceva che mi uccideva e mi bruciava”. Invece a farne le spese è stato il piccolo Matias: “Quando ho visto mio figlio tutto ricoperto di sangue ho creduto di impazzire”.

Il 44enne polacco era diventato il suo terrore. Perseguitava lei e chi le era vicino. Circa un mese aveva mandato la foto con il cappio al collo alla cognata.

Una situazione che aveva portato i carabinieri di Vetralla ad inviare un’informativa in Procura, poi c’era stato il divieto di avvicinamento che Mirko Tomkow martedì ha violato per mettere in pratica il suo piano.

Durante la puntata di Chi l’ha Visto? andata in onda mercoledì sera è emerso anche un altro elemento inquietante. Roberto Santoni che guida l’istituto comprensivo piazza Marconi di Vetralla ha fatto una rivelazione che spiazza: “Sono sette anni che conosciamo la famiglia: però in tutto questo tempo non c'è stato un segnale, un problema, ho letto sui giornali che c'era un'ordinanza di allontanamento del padre di cui noi non sapevamo assolutamente nulla". Il preside ha spiegato che all'inizio dell'anno la scuola chiede ai genitori un elenco di persone che sono deputate a ritirare i bambini all'uscita. il padre era in quell'elenco". “Normalmente alla scuola il provvedimento viene notificato dall’altro genitore”, ha spiegato il colonnello Andrea Antonazzo comandante provinciale dei carabinieri.

