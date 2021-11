Viterbo, bambino ucciso. Matias ha provato a fuggire per le scale. Oggi interrogatorio per il padre

19 novembre 2021 a

Il piccolo Matias avrebbe provato a fuggire. Quel maledetto pomeriggio di martedì 17 novembre ha aperto la casa dell’appartamento al secondo piano ed ha provato a scendere per le scale. Ma il padre lo ha richiamato in casa. Poi il silenzio rotto poi alle 15,30 dalle urla strazianti della mamma Marjola. La testimonianza - riportata dall’edizione di ieri de La Repubblica - arriva da una vicina di casa che quel pomeriggio ha sentito il bimbo scendere le scale poi ha ascoltato il padre Mirko Tomkow richiamarlo in casa. Una testimonianza chiave che potrebbe rivelarsi cruciale nella ricostruzione di ciò che è avvenuto tra le 13,30 - ora del ritorno a casa del bambino preso a scuola da uno zio - e le 15,30 quando la mamma è rientrata facendo la macabra scoperta.

Come è entrato in casa il 44enne polacco visto che, su ordine del gip, non poteva avvicinare l’ex compagna e il figlio? Questo è ancora uno dei punti oscuri della vicenda. Aveva ancora le chiavi di casa oppure si è fatto aprire dal piccolo. L'uomo si è risvegliato nella notte di mercoledì a Belcolle e ieri mattina è stato ascoltato dagli inquirenti. Da quello che si è appreso ha risposto alle domande anche se sul contenuto gli investigatori, coordinati dal procuratore capo Paolo Auriemma e dal pm Stefano D’Arma, mantengono uno stretto riserbo. Anche perché questa mattina, sempre a Belcolle, è fissato l’interrogatorio di garanzia con il gip Savina Poli che dovrà decidere sulla convalida del fermo e sull’eventuale misura cautelare per quello che al momento resta l’unico sospettato dell’omicidio.

Per gli investigatori è stato lui ad accoltellare alla gola il piccolo Matias probabilmente dopo averlo spaventato. Infatti da ciò che filtra dalle indagini pare che il piano dell’ex gommista 44enne era quello di uccidere anche la moglie. Secondo alcune testimonianze raccolte la donna si era confidata dicendo che l’ex compagno, dopo che era stato allontanato, aveva minacciato di ucciderla e di dare fuoco a casa.

Il corpicino di Matias è stato trovato di fatto sotto al letto, nascosto parzialmente da una coperta. Il padre è stato trovato in mansarda, svenuto. Probabilmente perché aveva bevuto troppo. Il coltello con il quale è stato ferito a morte Matias è stato probabilmente prelevato dalla cucina. Il 44enne poi ne aveva un altro in tasca. In casa sarebbero stati trovati anche degli stracci intrisi di liquidi infiammabili, forse benzina. Inoltre l’uomo avrebbe anche tentato di legare il piccolo con dello scotch. Ma questo particolare finora non ha trovato conferme dagli inquirenti.

La mamma del piccolo aveva iniziato a lavorare solo da qualche giorno in un ristorante e forse il marito ancora non lo sapeva. Per questo quando nel primo pomeriggio è piombato in casa ha trovato solo il piccolo.

La donna doveva sentire al Matias nel primo pomeriggio ma, visto che il telefono squillava a vuoto, si è precipitata a casa. In un primo tempo non riusciva a trovare il piccolo ed ha pensato che fosse stato portato via dal padre. Per questo martedì pomeriggio, quando sono intervenute le forze dell’ordine, si era parlato di un ipotetico rapimento. Ma la donna, prima che arrivassero i carabinieri, ha trovato il corpo del figlio. L’uomo invece è stato trovato in soffitta dai militari e trasferito in ospedale. Non sembra essersi avvelenato. E’ svenuto probabilmente perché ha esagerato con il bere. In casa, infatti, sono state trovate diverse bottiglie di superalcolici.

Il padre di Matias interrogato a Belcolle

