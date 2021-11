Viterbo, no vax e guerrieri. Indagato 35enne di Civita Castellana amministratore dei gruppi social. Perquisita la sua abitazione | Video

Paolo Di Basilio 19 novembre 2021 a

Progettavano attacchi contro gli hub vaccinali su Telegram dopo aver fatto proseliti sui social. C’è anche un civitonico tra i cinque indagati di un’indagine sul gruppo no vax “V_V” (Voce di lotta non violenta per la libertà) che faceva proseliti sul web per mettere in atto azioni di danneggiamento o imbrattamento ai luoghi dove vengono somministrati i vaccini. L’indagine è stata avviata dalla Digos di Firenze e tra i cinque indagati come promotori del gruppo che vanta 20 mila seguaci c’è anche appunto l’uomo residente a Civita Castellana. Ieri mattina gli agenti della Digos fiorentina, insieme a quelli di Viterbo, gli hanno perquisito casa e un garage. Sarebbe stato trovato diverso materiale riconducibile al gruppo considerato eversivo. L’uomo è incensurato e da quello che si è appreso sarebbe senza lavoro. Da tempo il suo mondo era diventato il gruppo no vax che facendo propaganda sui social poi aveva creato una rete di chat Telegram dove appunto si progettavano azioni contro il piano di contenimento della pandemia.





Insieme a un uomo di Como e un altro di Brescia era tra gli amministratori delle chat. Gli altri due sono considerati la “manodopera” del movimento no vax e uno di essi, un giovane originario della provincia di Pisa, sarebbe stato affiliato come “guerriero” e si sarebbe reso responsabile di atti vandalici contro hub vaccinali. Nelle chat è stato trovato un ampio materiale con indicazioni precise per il reclutamento dei “guerrieri”, la loro “formazione” e gli “esempi degli obiettivi” che i “guerrieri” dovevano “andare ad individuare sul territorio”.

La propaganda no vax avveniva su Facebook, il reclutamento degli affiliati, che prendevano il nome di “Guerrieri ViVi” e ai quali veniva assegnato un numero di matricola, avveniva invece su canali Telegram pubblici, mentre il coordinamento delle azioni su canali segreti. Una volta entrati nelle chat di reclutamento, gli aspiranti guerrieri dovevano ascoltare una serie di audio, registrati da una voce contraffatta, nei quali si parlava dell’instaurazione di un nuovo ordine mondiale, governato da intelligenze artificiali e si ipotizzavano parallelismi tra il regime nazista e l’attuale situazione di emergenza. Finito il “percorso di formazione” l’aspirante guerriero doveva superare un esame e veniva guidato da un tutor per la realizzazione delle prime operazioni. Il simbolo dell’organizzazione è formato da una doppia V racchiusa da un cerchio, di colore rosso, probabilmente - secondo gli inquirenti - ispirato al film V per Vendetta. Specifici programmi di reclutamento erano stati previsti per i no vax appartenenti alle categorie dei sanitari, degli insegnanti e degli appartenenti alle forze dell’ordine. Diverso materiale con il simbolo del movimento è stato sequestrato anche a Civita Castellana.

