Viterbo, bambino ucciso. Il padre è stato interrogato a Belcolle

Ha ripreso conoscenza e questa mattina è stato interrogato. Mirko Tomkow, il 44enne polacco indagato per aver ucciso con una coltellata alla gola suo figlio Matias di 10 anni, è stato ascoltato nella mattina di giovedì 18 novembre dagli inquirenti. Si trova in stato di fermo, piantonato, per l'ìpotesi di omicidio aggravato. Avrebbe risposto alle domande e il gip sta decidendo sulla convalida e l'eventuale misura cautelare. Per adesso poco trapela sul contenuto dell'interrogatorio quello che è certo è che l'uomo rimane il principale sospettato dell'omicidio.

L'autopsia sul corpicino del piccolo Matias è fissata per le ore 16 a Belcolle. Il piccolo, da quello che è emerso finora, è stato ferito a morte con una coltellata alla gola. Quella dovrebbe essere la ferita che ne ha causato il decesso, ma l'autopsia è necessaria per capire come è morto. A ritrovare il corpo del piccolo è stata la mamma Marjola, 35enne albanese, intorno alle 15,30 di martedì 16 novembre. La donna era al lavoro e aveva fatto prendere da scuola il bambino da uno zio. Poi il piccolo è rimasto in casa e, da quello che sembra, si sarebbe dovuto mettere in contatto con la mamma per telefono.

Ma il piccolo non rispondeva allora la donna si è precipitata nell'appartamento di Stradone Fazi a Cura quando ormai era troppo tardi. Il corpo di Matias, ferito a morte al collo, era privo di vita vicino al letto. Nella mansarda c'era il suo ex compagno privo di sensi e con intorno diverse bottiglie di superalcolici. Probabilmente ha perso i sensi perché ubriaco. Nell'appartamento sarebbe stato trovato anche del liquido infiammabile: una delle ipotesi è che volesse aspettare la moglie per uccidere anche lei e poi dare fuoco all'appartamento.

