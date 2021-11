SuperEnalotto, vincita a Bagnoregio: un 6 sa 52 mila euro con una giocata del "Sivincetutto" nella tabaccheria La Cornuscopia

18 novembre 2021 a

La fortuna bacia un giocatore di Bagnoregio (Viterbo). Nell'estrazione di mercoledì 17 novembre del concorso della nuova formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto è stato centrato un "6" dal valore di 52.098,94 euro presso il punto vendita Sisal Tabaccheria La Cornucopia situato in Largo Fidanza, 6. La combinazione è stata 8, 12, 13, 58, 64, 81 ed il montepremi complessivo in palio è stato di 178.587 mila euro. "Per adesso non si è presentato nessuno a ritirare la vincita", dice nella tarda mattinata di giovedì 18 novembre la titolare della tabaccheria. Dunque è caccia al fortunato che ha vinto una discreta somma giocando una schedina del nuovo concorso.

SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, si è rinnovato nella formula di gioco con premi più frequenti e un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera – eccetto variazioni per festività natalizie.

Con il nuovo SiVinceTutto SuperEnalotto i numeri da mettere in gioco sono raddoppiati: 12 al posto di 6. La combinazione vincente invece rimane costituita da 6 numeri estratti. Raddoppiano quindi i numeri in gioco e puoi vincere più spesso.

