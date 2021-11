Chi l'ha Visto?, bambino ucciso. Il preside della scuola di Vetralla: "Nessuno ci aveva detto dell'ordinanza di allontanamento del padre" | Video

17 novembre 2021 a

a

a

Nella scuola di Vetralla frequentata da Matias, il bambino di 10 anni ucciso a Cura martedì 16 novembre con una coltellata alla gola, non sapeva nulla del provvedimento di allontanamento da casa a carico di Mirko Tomkow, 44 anni polacco, il padre del piccolo accusato di averlo ucciso e che ora si trova piantonato in ospedale, in arresto: è indagato per omicidio aggravato. Il particolare è emerso durante la puntata di Chi l'Ha Visto? in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 16 novembre.

Mattias: “In questi casi è indispensabile la collaborazione delle vittime” per un servizio efficace. Il Ten. Col. Andrea Antonazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di #Viterbo a #chilhavisto. pic.twitter.com/FMOXZUOgUd — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 17, 2021

Roberto Santoni che guida l'istituto comprensivo piazza Marconi di Vetralla ha fatto una rivelazione che spiazza: "Il bambino ha frequentato da noi tre anni di scuola dell'infanzia e adesso stava frequentando la quarta elementare, sono sette anni che conosciuamo la famiglia: però in tutto questo tempo non c'è stato un segnale, un problema, ho letto sui giornali che c'era un'ordinanza di allontanamento del padre di cui noi non sapevamo assolutamente nulla". il preside ha spiegato che all'inizio dell'anno la scuola chiede ai genitori un elenco di persone che sono deputate a ritirare i bambini all'uscita. il padre era in quell'elenco". "Questo è assurdo", ha commentato da studio Federica Sciarelli. "Stiamo parlando di un divieto di avvicinamento - ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Antonazzo - dei luoghi frequentati dalla vittima che in ordinanza non sono specificati perché possono essere innumerevoli. Normalmente alla scuola il provvedimento viene notificato dall'altro genitore".

Video su questo argomento Il maresciallo Stefania Andolfi: "Uno strazio consolare la mamma di Matias" | Video



E' stato sentito anche il sindaco Sandrino Aquilani: "Mi dicono che spesso la sera fa le ore piccole con dei connazionali o amici, bevono parecchio e spesso discutono tra loro o se la prendono con delle cose. Non erano mai capitate aggressioni". La comunità di Vetralla è sconvolta da quanto accaduto e nella serata di mercoledì si è riunita per una veglia di preghiera in ricordo del piccolo.

Video su questo argomento "Abbiamo parlato il giorno prima". Parla il maresciallo che ha aiutato la mamma di Matias | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.