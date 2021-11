Viterbo, bambino ucciso. Il padre teneva sotto controllo Matias. Visto fuori dalla scuola | Foto | Video

Beatrice Masci 18 novembre 2021 a

Non sono state riscontrate effrazioni nell’appartamento in cui martedì 16 novembre è stato ucciso Matias, il bimbo di 10 anni trovato dalla mamma con uno squarcio alla gola. Lo dicono gli inquirenti che nelle ore successive al delitto hanno arrestato padre, il 44enne Mirko Tomkow. L’uomo è ancora in ospedale, le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo poche settimane fa era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento al figlio e alla moglie. “Non aveva mai trasgredito e per questo motivo il provvedimento non era stato modificato”. Lo ha detto ieri mattina, 17 novembre, il procuratore Paolo Auriemma, al termine di un vertice con i carabinieri e il pubblico ministro Stefano D’Arma, titolare dell’indagine.

Eppure, il giorno dell’omicidio, l’uomo sarebbe stato notato da alcune mamme nei pressi della scuola frequentata dal figlio. Un fatto che, se vero, aggraverebbe la sua posizione. Il 44enne era stato sottoposto al provvedimento lo scorso ottobre, al termine di una indagine dei carabinieri nata in seguito alle segnalazioni dei vicini di casa della coppia, nonostante la moglie non abbia sporto denuncia. Con il passare delle ore, intanto, diventa sempre più chiara la dinamica degli eventi. “Ci sono due ore, dall’uscita di scuola delle 13,30 alla scoperta dell’omicidio - afferma il comandante generale dei carabinieri Andrea Antonazzo - che sono al centro delle indagini”. Matias è uscito da scuola alle 13,30, ad accompagnarlo a casa è stato lo zio materno, marito della sorella delle madre Mariola Rapaj, che sarebbe tornata dal lavoro poco dopo. La donna presta servizio in un ristorante della zona. Lo zio lo ha lasciato a casa da solo.

Da questo momento si entra nel campo delle ipotesi. Visto che non ci sono segni di effrazione, il padre di Matias potrebbe aver avuto la chiavi di casa, oppure potrebbe essere stato il figlio ad aprirgli la porta. Cosa sia successo dopo potrà dirlo solo il 44enne. Quello che è certo è che, poco dopo, è tornata la madre e ha trovato il figlio steso sul letto con un taglio alla gola. Secondo alcune testimonianze il piccolo potrebbe essere stato trovato ancora vivo. Le urla della donna hanno richiamato i vicini che sono accorsi e hanno allertato i carabinieri. I militari hanno trovato Mariola Rapaj immobile, con lo sguardo fisso, accanto al figlio. Non è detto che si sia accorta della presenza del marito, trovato dai militari in un’altra stanza, privo di sensi. Nel corso del sopralluogo è stata trovata la presunta arma del delitto. Si tratta di un coltello da cucina. Resta da capire se è stata portata da fuori oppure afferrata sul momento. Sarà l’autopsia, in programma questo pomeriggio, a stabilire se è effettivamente quella l’arma con il quale è stato accoltellato Matias. Nell’appartamento, ad un certo punto, prima ancora dell’arrivo dei carabinieri, erano presenti i vigili del fuoco, chiamati per una sospetta fuga di gas. Le verifiche, tuttavia, non hanno trovato anomalie nella caldaia. “C’era, invece, uno strano odore che potrebbe essere stato scambiato per gas”, ha spiegato il colonnello Antonazzo. Tanti gli interrogativi ai quali dovrà rispondere Mirko Tomkow, ancora ricoverato al pronto soccorso di Belcolle in attesa di essere trasferito nel reparto detenuti. Si attendono gli esiti delle analisi per capire cosa abbia causato il malore dopo l’omicidio. Non si esclude che abbia assunto farmaci o alcol, al punto da perdere i sensi. Gli inquirenti sono in attesa anche di poter parlare con la madre del bambino, ascoltata ieri ma ancora in stato di shock.

