Viterbo, bambino ucciso dal padre. La porta di casa non è stata forzata

Gli inquirenti non hanno trovato segni di effrazione nella casa del bimbo ucciso ieri, martedì 17 novembre, a Vetralla, in provincia di Viterbo, e non è escluso che ilpiccolo Mathias di 10 anni abbia aperto la porta al padre, Mirko Tomkow di 44 anni polacco, accusato dell’omicidio. È quanto si apprende da chi cura le indagini. Quando la madre del bambino, Mariola Rapaj di 35 anni, domestica, è tornata a casa, ha trovato il piccolo morto e l’uomo in stato di incoscienza, che è stato ricoverato poco dopo in ospedale.

Si terrà domani, giovedì 18 novembre, l’autopsia sul corpo del bimbo. Tra domani e venerdì sarà fissato l’interrogatorio di convalida per il padre che è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e che attualmente è piantonato a Belcolle dopo che è stato trovato privo di sensi nell'abitazione di Stradone Fazi a Cura nella stanza accanto a quella dove c'era il figlio morto. L’uomo non ha ancora detto una parola su quanto accaduto. Era sottoposto a divieto di avvicinamento alla famiglia dal 10 settembre scorso e mai aveva trasgredito tale provvedimento, assicura il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma, contattato da LaPresse. "Veniva costantemente controllato", assicura Auriemma, ribadendo che la quarantena per Covid cui era stato sottoposto nei giorni precedenti era terminata quando si è presentato in casa della ex compagna.

La donna non ha ferite, non ha contusioni. Ma uno choc così violento da impedirle di parlare, di reagire. Per questo Marjola Rapaj è stata portata all’ospedale Belcolle di Viterbo. Lì si trova anche l’ex marito, arrestato per l’omicidio. Lei stessa lo ha trovato privo di conoscenza in un’altra stanza dell’appartamento in via Luzi, rispetto a dove invece si trovava il corpicino esanime del figlio. Secondo quanto si apprende l’uomo era stato ricoverato in una clinica romana per Covid e si era negativizzato dopo i 21 giorni di isolamento.

